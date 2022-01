L’Amministratore Delegato di Atam Giuseppe Basile nominato componente del consiglio direttivo di ASSTRA

L’Amministratore Delegato di ATAM SpA, avv. Giuseppe Basile, è stato nominato componente del consiglio direttivo di Asstra, l’associazione nazionale delle aziende datoriali di trasporto pubblico locale.

Per ATAM è una sfida che accogliamo con entusiasmo perché offrirà la possibilità di portare la voce di Reggio Calabria, in una sede che è il cuore del sistema decisionale del trasporto pubblico locale in Italia, in un momento molto delicato.

Asstra rappresenta le società pubbliche e private di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, esercenti servizi con autobus, tram, metropolitane, impianti a fune, tutte le ferrovie locali (non appartenenti a Trenitalia S.p.A) nonché le imprese di navigazione lagunare e lacuale.