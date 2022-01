La Voce dei Giovani: question time su Melia con Scilla e San Roberto

L’associazione “La Voce dei Giovani” è stata promotrice di un autentico question time, mettendo le amministrazioni comunali di Scilla e San Roberto allo stesso tavolo per discutere dello sviluppo e del territorio di Melia. Il tutto è stato reso possibile grazie alle sinergie col Comitato di Quartiere di Melia di Scilla e il Consiglio Parrocchiale, rappresentato da padre Pasquale Triulcio e Rossella Oliveri.

«La Voce dei Giovani da ben otto anni opera a Melia con passione, con un forte impegno civico e senza mai schieramenti od interferenze politiche, una formula che ci ha consentito di adempiere con successo alla nostra missione sociale e ricreativa – afferma il presidente Antonino Surace – A causa della pandemia non è stato possibile realizzare un evento pubblico, ma questo nostro esperimento sembra essere pienamente riuscito, sebbene sempre migliorabile. Abbiamo portato due Amministrazioni a dialogare tra loro e con la comunità, cercando di portare dei punti fermi sul futuro della nostra borgata. Un’iniziativa che sicuramente ripeteremo perché sviluppo e territorio con la collaborazione di tutti saranno a Melia un binomio possibile».

In merito alla questione relativa alla strada provinciale Scilla-Melia franata lo scorso dicembre, il sindaco di Scilla ha confermato di avere ottenuto la volontà sostanziale della Città Metropolitana per un intervento dal valore di circa 400mila euro, cifre che però formalmente non risultano essere state ancora vincolate. Il sindaco di San Roberto ha confermato il proprio supporto in ambito metropolitano per risolvere celermente la problematica, che oltre a Melia coinvolge altre frazioni del suo Comune, come ad esempio Sant’Angelo. È emerso un impegno condiviso nell’avviare un dialogo congiunto con l’ASP per ottenere la riattivazione della Guardia Medica a Melia. Sulla riapertura dell’ufficio postale, chiuso ormai quasi da due anni, gli amministratori hanno informato la popolazione che la trattativa risulta essere ancora in fase preliminare tra Poste Italiane ed un privato che ha dato la disponibilità di un locale avente le idonee caratteristiche.

Il sindaco Ciccone si dice ottimista sul buon esito del braccio di ferro con la SORICAL per il rifacimento della strada che conduce alle grotte di Tremusa, importante sito naturalistico isolato dallo scorso giugno. Il sindaco Micari in veste di vicepresidente della Comunità del Parco d’Aspromonte ha proposto di portare la questione all’attenzione dell’Ente Parco Nazionale, per poi relazionare sui progetti presentati per il rimboschimento di Passo del Falco, incenerito da un incendio ad inizio agosto. L’amministrazione di Scilla ha recepito le segnalazioni relative agli smottamenti nell’area della statua di Padre Pio, confermando l’avvio di nuovi sopralluoghi e lo studio di possibili soluzioni, tra cui il transennamento. Favorevoli entrambi i Comuni a cooperare per realizzare una sala del commiato in un locale nelle disponibilità della Parrocchia, intervenendo col modello già adoperato nell’ambito del ben riuscito campetto.

L’incontro è stato moderato dal giornalista Francesco Ventura, mentre il video integrale è disponibile sulla pagina facebook de “La Voce dei Giovani”.