Il sindaco ff Carmelo Versace: “Grande preoccupazione per aumento dei contagi, sindaci valutino la chiusura delle scuole”

In virtù della “grande preoccupazione” destata dall’ampia diffusione dei contagi da Covid19 sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ed in considerazione del “notevole carico sulle strutture sanitarie” del comprensorio, ed in particolare sul Grande Ospedale Metropolitano, segnalata dalla richiesta del Direttore Sanitario ff del Gom Salvatore Costarella di valutare il rinvio dell’apertura delle scuole di due o tre settimane, il sindaco ff della Città Metropolitana Carmelo Versace ha invitato i sindaci del territorio metropolitano a valutare la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado “a tutela della salute di tutti i cittadini metropolitani e la salvaguardia svolta dal personale sanitario delle strutture del nostro territorio”.