Il Liceo Scientifico Zaleuco di Locri aderisce all’Open Vax School Day

Si è aperto, per i giorni 7 e 8 Gennaio, al Liceo Scientifico Zaleuco di Locri, guidato dal Dirigente Carmela Rita Serafino, l’Open Vax School Day. Un’ iniziativa volute fortemente dal Presidente di Regione Occhiuto, per incrementare le vaccinazioni nella fascia di età 5- 11 anni. D’accordo con U.S.R., Protezione Civile ed Aziende Sanitarie ha voluto coinvolgere diversi Istituti, che fungano da polo vaccinale per il rispettivo comprensorio. Il servizio, in questione, sarà disponibile, senza prenotazione, a tutti i bambini (non solo quelli appartenenti alla propria sede scolastica) che intendono vaccinarsi, purchè accompagnati da almeno un genitore, dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Per quanto concerne l’aspetto logistico della due giorni pro – vaccini, tutto ciò che riguarda la parte medica sarà garantita dall’Azienda Sanitaria, mentre tutte le altre attività, legate all’organizzazione e alla gestione, saranno a cura del Liceo Zaleuco, cioè un punto infermeria, in caso di emergenza e aule necessarie per svolgere le diverse fasi dell’attività: accettazione, attesa, somministrazione, osservazione. Un altro grande contributo, insomma, che il Liceo Zaleuco ha sentito fortemente di dare, per estendere il più possibile la protezione ai più piccoli, in una situazione fortemente critica come quella che stiamo vivendo, ma sicuramente superabile se si è uniti negli intenti e propositivi nell’impegno, e queste due giornate lo dimostreranno.” La salute è il primo dovere della vita” (Oscar Wilde)