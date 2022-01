Cuzzupi: “Sanità Calabria, urgono immediati interventi straordinari!”

“Rimettere in funzione gli ospedali dismessi negli anni passati con una enorme, sciagurata superficialità; procedere ad un massiccio piano di assunzioni del personale medico ed infermieristico; dotare le strutture di assistenza medica dei mezzi necessari a sostenere l’impatto del momento. Ecco le cose di cui la Calabria ha urgente necessità. Tutto il resto passa in secondo ordine se non viene garantita la salute e la sopravvivenza della gente”.

Queste le drammatiche parole di Ornella Cuzzupi, Segretario Generale UGL Calabria che prosegue: “La pandemia ha messo ancor di più in evidenza il disastro della Sanità calabrese, situazione che ormai si trascina da anni. Ben quattro Commissari ad acta si sono avvicendati senza riuscire a imporre una svolta, senza riuscire ad attuare un piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria. Questi sono dati di fatto e non si può, a fronte di un’incapacità di gestione centrale e locale, condannare la gente calabrese”.

Insieme alla descrizione di ciò che è stato, Cuzzupi con estremo realismo indica la strada da percorrere: “Adesso occorre un intervento straordinario del Governo che garantisca, attraverso un’azione mirata, i tre elementi di cui abbiamo detto. E non si dica – continua il Segretario UGL – che sarebbe assistenzialismo perché questa drammatica situazione è frutto di assurde scelte centrali. Abbandonare la Calabria, affidando a fallimentari, superarti e inapplicabili sistemi di gestione sanitaria il tentativo di mettere a posto le cose non considerando lo stato delle cose, o è una drammatica incapacità oppure i calabresi si sono trovati vittime di una colpevole arrendevolezza verso il malaffare”.

E il Segretario Cuzzupi chiama direttamente in causa l’attuale Governatore: “Al Presidente Occhiuto chiediamo di farsi, ancor di più, parte attiva nei confronti del Governo affinché al nostro popolo siano fornite risposte immediate e concrete, poi – azzerate le più impellenti esigenze – toccherà alla Sua Amministrazione rimboccarsi le maniche per costruire una Sanità calabrese funzionale e moderna. Se questo sarà, da parte nostra vi sarà ogni appoggio possibile. Sappiamo che si può fare, sappiamo che possiamo farcela. Noi abbiamo un solo e unico obiettivo, dare alla Calabria e alla sua gente la dignità che meritano!”