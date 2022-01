Covid, Siclari (F.I): “Le persone vaccinate asintomatiche devono tornare al lavoro dopo 5 giorni”

Dobbiamo seguire il modello degli USA ossia le persone vaccinate

e asintomatiche, se positive, dopo 5 giorni di isolamento

possono e devono tornare alle loro attività quotidiane. Si tratta di un mio forte convincimento che ho espresso nel mio intervento in Commissione Salute al Senato nel corso dell’audizione della Dott.ssa Gallina Direttore Generale della Commissione salute dell’Unione Europea. È evidente che la gente deve avere fiducia nell’azione di governo ma deve anche essere ripagata con la stessa moneta: chi ha seguito la campagna vaccinale ed è già alla terza dose deve essere premiato perché ha evitato la diffusione del virus ed ha impedito che ci fossero ricoverati in terapia intensiva. Dobbiamo incentivare i comportamenti virtuosi. Ha così concluso il Senatore azzurro Capogruppo in Commissione Salute.