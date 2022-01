Covid: 11 comuni della provincia di Reggio Calabria diventano “zona arancione”

Diversi parametri relativi al monitoraggio della situazione Covid hanno portato ad una nuova ordinanza proveniente dalla Regione Calabria che porterà nuove restrizioni in undici comuni della provina di Reggio Calabria.

Di seguito alcuni passaggi:

CONSIDERATO che

 con nota prot. 64861 del 30 dicembre 2021 il Commissario Straordinario dell’ASP di Reggio Calabria ha comunicato che nei Comuni di Campo Calabro, Cinquefrondi, Ferruzzano, Galatro, Laureana di Borrello, Melicucco, Rizziconi, Roghudi, Rosarno, San Roberto e Taurianova sussiste una situazione di rischio di espansione epidemica da SARS-CoV-2, per il superamento di diversi parametri indicati nella circolare regionale prot. 494037/2021 e propone l’adozione delle misure di Sanità Pubblica nei territori de quo;

 dall’analisi dei dati riportati nella relazione, si evidenzia la mancanza di alcuni dati previsti come necessari nella circolare regionale sopra richiamata, sia per la collocazione in zona rossa che in quella arancione;

 tuttavia, in forza del principio di precauzione e a tutela dei gruppi più vulnerabili, a fronte della situazione problematica comunque rappresentata, è necessario provvedere ad adottare misure di mitigazione utili a ridurre il numero dei casi confermati e a frenare la trasmissione del contagio nei territori dei Comuni evidenziati dall’ASP di Reggio Calabria;

 tali misure tengono conto anche del trend osservato a livello regionale per l’intera provincia di Reggio Calabria, in cui i valori di incidenza per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni si sono notevolmente incrementati, superando ampiamente la media regionale nel medesimo periodo;

 il Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 309 del 30 dicembre 2021, introduce dal 10 gennaio 2022 per tutto il territorio nazionale, misure ritenute utili al contenimento della diffusione del predetto virus in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica, ad integrazione dell’ampio quadro normativo già in essere;

” Nei Comuni – si legge -di Campo Calabro, Cinquefrondi, Ferruzzano, Galatro, Laureana di Borrello, Melicucco, Rizziconi, Roghudi, Rosarno, San Roberto e Taurianova, della Provincia di Reggio Calabria, si applicano, dal 2 gennaio 2022 per un periodo di 8 giorni e, pertanto, fino a tutto il 9 gennaio 2022, le misure inerenti alla c.d. “zona arancione”, secondo quanto previsto al capo IV del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87) e alle successive modifiche e integrazioni, tenendo conto, in particolare, di quanto previsto all’art. 9-bis, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 novembre 2021, n. 172 e di quanto fissato nel decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221;”.