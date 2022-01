AsD Jasmin’s Cinema e Moda di Reggio Calabria trionfa anche in Sicilia

I vincitori del concorso sono stati Chloe Bianca, Miriam Cristallini, Chiaramonte Gianmarco, Daniele Fichera ,Natal Biscaldi, Zina Yousri, Miriam Biscaldi, Elena Augello Laura Faraci, Giuseppe Spinella, Giulia Coppolino, Salvatore Ortisi, Ilenia Giustolisi, CinZia Veneziano, Santina Fisicaro, Salvatrice De Luca

Ospiti in giuria Fabrizio Troina,28 anni di Siracusa, Artista a 360°,Parrucchiere, ballerino/insegnante, nonché drag queen da soli 2 anni. Il suo motto è sempre stato “fai ciò che ami e non lavorerai nemmeno un giorno”;

Lillo Scipilliti presidente di giuria attore protagonista di vari film;

Miriana Giustolisi modella fotomodella Miss universo Sicilia 2021

23 anni siciliana,Lavora in un agezia come social media manager;Maria Carmela Capodieci, maestra di danza ;

Valentino Ieso,cantante e comandante delle forze armate .

Ringraziamo coloro che hanno collaborato alla serata omaggiando anche borse di studio importanti come La scuola Fred Astair di Fabrizio Troina e Paolo Mazzone,

Mariangela Zaccuri la presentatrice ufficiale, Cicly Band, salone parrucchieri Giovanna Leone, Miriam Flowers, L’isola che non c’è, Jana Manira, Cristallini Giovanni, Angelo Faraci, Maria Carmela Capodieci, Fred Astair, Mondo Piccino, i palloni gonfiati ..

La jasmin’s cinema moda and dance dall’1 al 4 febbraio sarà in tv In collaborazione con il grande Alfonso Stagno. Protagonista del Sanremo moda 2022 col suo concorso nazionale model’s of the year in collaborazione con il salone parrucchieri di Giovanna Leone di Siracusa, tanti saranno i partecipanti, sarà un super Sanremo con Reggio Calabria protagonista