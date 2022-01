Approvata in Commissione Bilancio la mozione del gruppo Democratici e Progressisti metropolitani per l’aumento delle ore dei lavoratori precari stabilizzati delle leggi 31/2016 e 15/1998,  la soddisfazione del Presidente Mario Cardia

Una battaglia di dignità, frutto della costante attenzione del Gruppo Democratici e Progressisti Metropolitani ai temi del lavoro, del precariato e della tutela delle fasce più deboli della cittadinanza. Sin dal momento della sua costituzione, il Gruppo Democratici e Progressisti Metropolitani, composto dai consiglieri comunali Mario Cardia, Filippo Burrone, Marcantonino Malara e Giuseppe Nocera ha sostenuto la necessità di procedere all’aumento delle ore di lavoro dei precari stabilizzati delle leggi 31/2016 e 15/2008 e finalmente, nella giornata odierna, la Commissione Bilancio, su proposta del Presidente della Commissione Mario Cardia, ha approvato la mozione presentata dal Gruppo Democratici e Progressisti Metropolitani, che mira ad un aumento delle ore di lavoro dei precari stabilizzati.

La mozione è stata sostenuta in commissione dal Gruppo del Partito Democratico e votata favorevolmente anche dai consiglieri di minoranza presenti. Astenuti il Consigliere Pazzano e la Consigliera Iatì. Ha espresso soddisfazione per l’importante risultato il Presidente della Commissione Bilancio, Mario Cardia: < Oggi Aggiungi un appuntamento per oggi è iniziata una battaglia di dignità per questi lavoratori, che continueremo a sostenere senza indugio e sulla quale gli uffici comunali dovranno lavorare insieme a noi per giungere ad un’attuazione immediata degli indirizzi politici scaturiti oggi dalla Commissione bilancio, che presto approderanno in Consiglio Comunale>>.