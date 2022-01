A Polistena investimenti per oltre 4 milioni di euro sulle strutture scolastiche

Il grande lavoro dell’Amministrazione Comunale si traduce in risultati concreti per la comunità scolastica di Polistena.

L’obiettivo è quello di rendere le scuole più sicure e moderne, in grado di adeguarsi al cambiamento dei tempi ed assicurare ad alunni, studenti, insegnanti e lavoratori della scuola la fruizione del diritto all’istruzione e alla formazione dei giovani nell’imminente futuro.

CANTIERI APERTI, LAVORI APPALTATI

📍 ”Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria Belà”

👉 Importo 550.000,00

📍 ”Lavori di adeguamento sismico della scuola materna Villa Macrì” 👉 Importo € 800.000,00

📍 ”Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana della citta di Reggio Calabria Lavori di ristrutturazione per adeguamento sismico, adeguamento degli impianti, efficientamento energetico e per la sistemazione esterna del nido d’infanzia Villa sito in via Pio La Torre”

👉 Importo complessivo € 200.000,00.

📍 ”Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana della citta di Reggio Calabria – Lavori di ristrutturazione per adeguamento sismico adeguamento degli impianti, efficientamento energetico e per la sistemazione esterna della scuola Brogna (corpo di fabbrica A)” 👉 Importo € 900.000,00

OPERE GIÀ FINANZIATE

📍 ”Lavori di adeguamento sismico della scuola elementare Custodia” 👉 Importo € 408.000,00

📍 ”Lavori di ristrutturazione per adeguamento sismico, antincendio, elettrico, idrico-termo-sanitario alla normativa vigente della scuola Salvemini – via Palmiro Togliatti” 👉 Importo € 960.000,00

PROGETTAZIONE FINANZIATA

📍 ”Lavori di ristrutturazione per adeguamento sismico, adeguamento degli impianti, efficientamento energetico della Palestra e dell’Auditorium della scuola Brogna” 👉 Importo € 62.475,40

📍 ”Lavori per adeguamento sismico, antincendio, elettrico, idro-termo-sanitario alla normativa vigente della scuola Trieste” 👉 Importo € 164.844,68.

L’Amministrazione Comunale conta di approvare nuovi progetti per partecipare ai bandi del PNRR e rimane impegnata a risollevare Polistena in ogni settore della vita sociale e di comunità.