Incendio baraccopoli San Ferdinando, poteva essere un disastro

Nessun morto alla baraccopoli di San Ferdinando, ma poteva andare sicuramente peggio. Nella notte di Capodanno si è infatti registrato l’intervento dei Vigili del Fuoco a causa di un incendio che ha devastato una ventina tra le strutture di fortuna in cui risiedono diverse persone in condizioni di vita al limite.

Legno, lamiera, plastica. Sono i materiali di cui sono fatte le baracche che sono state distrutte delle fiamme. Il vento ha contribuito a propagare le fiamme che in non troppo tempo hanno finito per generare i danni, limitati dal pronto intervento dei Vigili del Fuoco. Il fenomeno è stato circoscritto in poco tempo, evitando che si allargasse ulteriormente ad altre baracche presenti a poca distanza.

Decisivo si è rivelato, inoltre, l’intervento, tenuto conto che è stato necessario mettere in sicurezza le bombole Gpl presenti nella zona, oltre ad altro materiale che avrebbe potuto infiammarsi.

La stima è che sia andata a fuoco un’area di circa 350 metri quadrati. Le persone sono state, inoltre, fatte evacuare in tempo.