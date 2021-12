Versace, Brunetti e Palmenta alle premiazioni della Società Sportiva Calabria: “Atlete straordinarie che portano alto il nome di Reggio Calabria”

Il Sindaco ff della Città Metropolitana, Carmelo Versace, il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, e l’assessora comunale alle Politiche giovanili, Giuggi Palmenta, hanno preso parte alla cerimonia di chiusura dell’anno dell’Associazione sportiva Calabria rivolta a celebrare i successi delle pattinatrici Martina Gattuso, campionessa italiana categoria C, Alessandra Nucera, medaglia d’oro e campionessa nazionale Allievi, Marianna Manti, argento nella categoria B dei Campionati italiani di solo dance.

Nella splendida cornice della pista di pattinaggio del Parco Caserta, ieri pomeriggio, gli amministratori hanno potuto ammirare anche figure artistiche, volte e piroette delle pattinatrici campionesse italiane della Società guidata da Emilia Labate.

I complimenti del vicesindaco Versace, alla presenza della Presidente della Federazione regionale Fisr e delegata provinciale Coni, Marisa Lanucara, sono andati «alle atlete protagoniste di tanti successi», ma soprattutto «alle loro famiglie che devono sobbarcarsi altrettanti sacrifici per permettere ai propri figli di realizzare i loro sogni».

«È davvero un momento stupendo – ha aggiunto – ed il nostro impegno sarà quello di riuscire a creare le condizioni affinché uno sport così nobile e bello, come il pattinaggio, possa continuare a crescere grazie a strutture ed organizzazioni all’altezza dei successi raccolti dalle nostre ragazze che portano in alto il nome della Città Metropolitana di Reggio Calabria in giro per l’Italia».

Per il sindaco facente funzioni di Palazzo San Giorgio, Paolo Brunetti, «siamo di fronte a delle vere e proprie eccellenze reggine». «I trionfi delle piccole-grandi pattinatrici della Società sportiva Calabria – ha aggiunto – ci riempiono d’orgoglio e siamo davvero contenti di poterle celebrare nello scenario bellissimo del Parco Caserta davanti ad una cornice di pubblico così caloroso e che spetta di diritto a chi afferma in positivo il nome di Reggio nello Stivale. La certezza è che, quelle di oggi, sono soltanto una parte delle meravigliose vittorie che continueranno a cingere il collo delle ragazze con nuove ed altre importanti medaglie».

L’assessora Palmenta ha parlato di «un Natale che, quest’anno, a Parco Caserta, si festeggia nella migliore maniera possibile». «La Società sportiva Calabria – ha concluso – è riuscita in un’autentica impresa, superando le criticità legate alla pandemia ed alla ripartenza. Ringraziamo di cuore chi, nella nostra città, riesce a portare avanti lo sport nonostante le difficoltà. Potranno sempre contare sul nostro aiuto».