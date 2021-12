Versace alla presentazione del progetto “Scegli” di Attendiamoci Onlus: “Lavoro importante per il contrasto alla povertà educativa”

Il vicesindaco metropolitano, Carmelo Versace, ha preso parte alla presentazione del progetto “Scegli” che vede la Città Metropolitana fra i partner che collaborano con l’associazione “Attendiamoci”, capofila di un programma che coinvolge gli Istituti “Piria” e “Montalbetti” e, fra i sostenitori, riconosce la Camera di Commercio di Reggio Calabria, il gruppo Giovani Imprenditori reggini, la Città Metropolitana di Milano, la Confederazione Pasticceri Italiani, i Comuni di Motta San Giovanni, Santo Stefano in Aspromonte e Radda in Chianti.

Nel corso del suo intervento, presso la Casa dei Giovani “Peppe Condello”, il vicesindaco Versace ha sottolineato «l’importanza di un lavoro rivolto ai minori e che punta a contrastare le povertà educative».

«Questa partnership con “Attendiamoci” – ha detto – è fondamentale perché, attraverso iniziative estremamente lodevoli come il progetto “Scegli”, si possono attivare percorsi formativi ed educativi che mirano alla promozione culturale e tendono a favorire, sempre più, la divulgazione di quei valori importanti che proprio “Attendiamoci” promuove, da sempre, sul nostro territorio».

«Tutti insieme – ha concluso il vicesindaco metropolitano – dobbiamo concorrere all’innalzamento della qualità della vita in una realtà tutt’altro che semplice come la nostra partendo, appunto, dai più giovani. E quando il dialogo fra le diverse istituzioni, le scuole e le associazioni funziona, come in questo caso, ne guadagnano i cittadini nella consapevolezza che, soltanto da simili collaborazioni proficue e costruttive, possono nascere cose buone».