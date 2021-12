Uomo precipita in un burrone a San Luca

Sono in corso le operazioni di recupero in località Carrubbara di San Luca di un uomo di 54 anni precipitato in un burrone di circa 50 metri. L’uomo è deceduto. Stanno operando le squadre dei Vigili del Fuoco di Bianco e di Siderno. La zona è molto impervia e lontana dal centro abitato e le operazioni di recupero sono difficoltose.