Udc: Cesa nomina Ferrara responsabile formazione del partito

Il Segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa ha nominato il prof. Paolo Ferrara responsabile dell’Ufficio Formazione del Partito. Il prof. Ferrara, accettando l’incarico, si è impegnato a coinvolgere i giovani ed i sostenitori dell’UDC in un percorso che porti a riscoprire il senso della militanza in una formazione politica che si riconosce negli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa e del popolarismo sturziano. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’Ufficio stampa nazionale del partito.