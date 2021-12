Torna in Calabria il Salone dello Studente

Il Salone dello Studente di Campus Orienta fa tappa in Calabria con un’edizione digitale e totalmente gratuita. Sette giorni (13-19 dicembre) ricchi di appuntamenti e stand virtuali, online e on demand, per far conoscere agli studenti delle scuole superiori tutte le offerte formative post diploma.

I primi quattro giorni (13-16 dicembre) gli eventi saranno in diretta streaming, mentre dal 17 al 19 dicembre saranno riproducibili on demand sulla piattaforma www.salonedellostudente.it. Al Salone, che comprende anche gli studenti della Campania, partecipano università, scuole e accademie nazionali e internazionali.

L’evento è stato infatti realizzato in collaborazione con l’Università della Calabria ma vede anche la partecipazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, Iuad Accademia della Moda di Napoli, l’Università Telematica Pegaso.

Il Salone dello Studente, che l’anno scorso è stato seguito online da 1 milione e 300mila studenti, riproduce in rete quanto gli studenti hanno trovato durante le edizioni in presenza degli anni scorsi. Come in una fiera reale, infatti, gli studenti che si “recheranno” al Salone collegandosi al sito www.salonedellostudente.it troveranno nel Padiglione Espositivo gli stand virtuali di accademie, ITS e atenei. Qui gli studenti potranno entrare, singolarmente o con tutta la classe, nella room privata e parlare di persona con il referente dell’ateneo per chiedere informazioni.

I NUMERI DELLA CALABRIA

Sono quasi 94mila gli studenti della Calabria coinvolti dall’iniziativa, dei quali 46mila nei licei. La pandemia non ha fermato il desiderio dei ragazzi di costruire le basi per il proprio futuro e se in Italia le immatricolazioni per l’anno accademico 2020/2021 sono incrementate del 5,7% (dati Miur) rispetto all’anno precedente, per quanto riguarda il dato complessivo delle università della Calabria, lo scorso anno il numero degli immatricolati era cresciuto del 3,3%, quasi in linea con l’andamento nazionale. In particolare spicca la crescita dell’Università della Calabria, +7,2% che traina le immatricolazioni complessive della regione.

IL PROGRAMMA DEL SALONE DELLA CALABRIA

Gli eventi comprendono 450 appuntamenti e incontri di offerte formative post diploma, in forma interattiva dal 13 al 16 dicembre, dalle 9 alle 16. Fino a domenica 19 dicembre si troveranno in rete tutti i materiali con le brochure scaricabili dei corsi e i video-webinar andati in live durante la prima parte della settimana.

Come scegliere l’università (e non solo) è la tavola rotonda che aprirà il Salone lunedì 13 dicembre, ore 9.20. Mentre Le professioni del futuro è l’evento di mercoledì 15 dicembre, alle 11, per saperne di più sul mondo del lavoro, organizzato da Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

NEXT GENERATION CITIZENS. Essere cittadini del futuro per esserlo oggi. Next Generation Citizens è l’iniziativa, legata al Salone dello Studente, organizzata in collaborazione con Eu Direct di Reggio Calabria incentrata su Educazione Civica e Cittadinanza Digitale. Il tema dell’incontro, che si terrà online mercoledì 15 dicembre dalle 9,30 alle 11, è quello della Cittadinanza Consapevole da declinare lungo un percorso di Educazione Civica che passa attraverso la cittadinanza europea, legata alle opportunità di studio e lavoro, e attraverso la cittadinanza etica, e per un uso consapevole del web. Al centro del dibattito saranno i programmi europei per l’istruzione e la gioventù, i temi della legalità e della cittadinanza digitale, attraverso la testimonianza diretta di esponenti ed esperti dell’universo Scuola, Istituzioni e Aziende e le esperienze dirette dei giovani, favorendo la sinergia tra pubblico e privato per affrontare le grandi sfide del Futuro.