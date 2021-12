Sabato 18 dicembre gli scout distribuiranno in tutta Italia la “Luce della Pace di Betlemme”

Con il motto “Facciamoci Luce per curare la Terra” si apre la venticinquesima edizione dell’Operazione “Luce della Pace di Betlemme”, con la quale viene distribuita in Europa e in Italia la fiamma proveniente dalla lampada perenne nella Chiesa della Natività di Betlemme, come segno di pace e di fratellanza. Un’iniziativa alla quale aderisce il MASCI, che si impegna a far viaggiare la luce in tutta Italia.

Ecco le principali tappe dell’iniziativa: sabato 11 dicembre a Salisburgo si è tenuta la cerimonia di distribuzione della Luce da Betlemme, che a causa delle restrizioni sanitarie austriache è stata solamente trasmessa sul sito dell’organizzazione e in diretta Facebook. Sono stati proprio gli scout austriaci nel 1986 a organizzare per primi l’iniziativa benefica di prelevare la Luce di Betlemme per portarla a Linz in aereo e distribuirla.

La delegazione costituita da rappresentanti del Comitato Italiano ha ricevuto la fiamma dagli scout austriaci al confine di Coccau (Tarvisio) nella serata di sabato 11. La luce viene poi custodita a Trieste fino alla partenza dei treni, che grazie a un accordo con Trenitalia, la porteranno poi in tutta la Penisola. La luce partirà nella notte di venerdì 17 con treno notturno per essere distribuita la mattina seguente, il 18. A quasi tutte le stazioni ferroviarie, più di 90, ci saranno gruppi scout ad attendere la Luce, circa 650.

Per quanto riguarda la Calabria, la comunità Lamezia Terme 3 offrirà la luce sabato 18 nel corso della funzione delle 18 nella Chiesa del Redentore, a seguire una veglia. Domenica 19 alle 12 la luce verrà portata in un quartiere dell’estrema periferia e consegnata a una famiglia che la distribuirà nelle case. La comunità Rosarno 1 porterà la luce sabato alla funzione delle 18 nella Chiesa di Sant’Antonio Bosco, alle 18.30 nella Chiesa dell’Addolorata e alle 19 presso l’Immacolata Concezione di Nicotera Marina. Da qui il ritorno a Rosarno dove in Piazza San Rocco seguirà una veglia insieme alle comunità Agesci. A Reggio Calabria, domenica 19 alle 10 la comunità Reggio 5 distribuirà la luce nella Chiesa della Candelora, mentre la comunità Fb Locri 2 porterà la luce sabato alle 19 a Mammola, nella Chiesa di San Filippo, seguirà una veglia nella propria sede di Locri. Domenica 19, appuntamento sempre a Locri nella Chiesa di Santa Caterina, mentre alle 18 verrà consegnata a Cirella di Platì nella parrocchia Santa Maria Assunta.