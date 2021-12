Reggio Calabria: webinar  “Comunicare l’Europa, Il ruolo della comunicazione istituzionale nel contrasto alla disinformazione”

Il webinar sarà un’ottima occasione per approfondire il ruolo della comunicazione istituzionale per disseminare temi e progetti europei con un focus su come gestire e contrastare le fake news.

PROGRAMMA

10:00 | apertura webinar

IL RUOLO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

10:00 – 11:00

Simona Argento coordinatrice Pa Social Calabria e Responsabile Marketing & Comunicazione ATAM SpA

Francesco di Costanzo presidente PA Social

Lucio Lussi social media manager Agenzia per la coesione territoriale

–

FAKE NEWS: STRATEGIE PER RICONOSCERLE

11:00 – 11:30

Valentina Guerrera giornalista e formatrice della Fondazione Mondo Digitale

–

Come comunicare LA POLITICA DI COESIONE

11:30 – 12:15

Manuela Conte capo ufficio stampa Commissione europea in Italia

Ivonne Spadafora comitato scientifico Associazione Comunicazione Pubblica e Responsabile Comunicazione POR Calabria

Marialucia Malara responsabile Centro Europe Direct Reggio Calabria

–

Spazio per domande e dibattito