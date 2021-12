Reggio Calabria – Successo e partecipazione per la “crispellata” della solidarietà

Centoventi kg di impasto possono sintetizzare al meglio il successo, in termini di partecipazione e consensi, per le “crispelle” della solidarietà. Tra le 18 e le 21 del giorno dell’Immacolata, i pasticceri della Conpait hanno riempito Piazza Italia di Reggio Calabria di bontà culinarie. Tre le tipologie: con zucchero, tradizionali con alici e con il gelato delle gelaterie “Cesare” e “Sottozero”. L’incasso sarà devoluto interamente all’Hospice via delle Stelle, struttura dedita alle cure palliative che, nonostante le difficoltà, da quasi 15 anni presta un servizio prezioso ed essenziale a pazienti affetti da malattie incurabili e progressive e alle loro famiglie.

Presenti Davide Destefano, presidente Conpait Gelato, Antonio Fragomeni Presidente Apar, i maestri Andrea Giordano, Bruno Martino, Antonino Pirrello e Giovanni Logiudice oltre allo staff della pasticceria “La Mimosa”, quello della gelateria “Cesare” e della pasticceria “Logiudice”. Sono intervenuti il presidente dell’Hospice, il dott. Trapani Lombardo; Monsignor Morrone, il sindaco Ff Paolo Brunetti e l’assessore Irene Calabrò. Con loro, per una giornata da non dimenticare, anche la presidente Unitalsi Maria Teresa Arcadi, Pino Strati, presidente dell’associazione “Incontriamoci sempre”, e Demetrio Surace presidente dell’associazione “Don Paolo Altomonte”.

“Reggio Calabria ha saputo rispondere benissimo all’iniziativa solidale. Un sostegno ed una forma diversa di aiuto, soprattutto per chi ha maggiore bisogno”, le parole dei protagonisti. Le istituzioni presenti ma soprattutto i cittadini hanno rimarcato l’importanza e l’impegno che Conpait e tutte le associazioni del territorio siano impegnate per il sociale e per lo sviluppo, in ogni settore, della Calabria intera.