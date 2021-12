Reggio Calabria, rifiuti: Comune perde primo grado davanti al Tar

Il Tar, sezione staccata di Reggio Calabria, ha accolto, con sentenza di primo grado, il ricorso di Ecologia Oggi, l’altra società che ha partecipato al bando per la raccolta dei rifiuti e che sostituirà adesso Teknoservice, la società torines che ha vinto la gara per la raccolta della spazzatura in città . La ditta “Ecologia Oggi” ,arrivata seconda nella procedura ristretta scelta da Palazzo San Giorgio, ha deciso di proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale chiedendo l’annullamento della procedura.

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria – si legge nella sentenza – definitivamente pronunciando sui ricorsi, così provvede:

accoglie il ricorso principale e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;

respinge il ricorso incidentale;

dichiara Ecologia Oggi S.p.A. aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella Città di Reggio Calabria.

Condanna il Comune di Reggio Calabria e la Teknoservice S.r.l. al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuno, oltre oneri di legge e refusione, in solido, del contributo unificato, se versato”.

Prevedibilissimo il ricorso al Consiglio di Stato da parte del Comune di Reggio Calabria e Teknoservice.