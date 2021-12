Reggio Calabria – Qualità, cortesia e raffinatezza con la pasticceria dei fratelli Battaglia

di Grazia Candido – Roberto e Piero Battaglia, titolari della pasticceria “Dolci Pensieri”, hanno condiviso la stessa passione che li ha uniti sia come fratelli che come imprenditori.

Il loro sogno più grande era di aprire una propria attività nella città dove sono nati e cresciuti e, con impegno e tanti sacrifici, Piero dopo una lunga gavetta in un laboratorio di pasticceria, è diventato un maestro del dolce abile a creare ogni giorno, per la sua affezionata clientela, bontà uniche per ogni ricorrenza.



“Nel 2007, abbiamo aperto questa attività puntando sulla pasticceria fresca e, ovviamente, sui dolci stagionali – afferma l’imprenditore Roberto -. In questo periodo, sono molto richiesti i nostri panettoni artigianali, una vera e propria opera d’ingegneria pasticcera che necessita di un processo lungo e delicato per quanto riguarda tempi e lavorazione. Molti sottovalutano l’importanza di questo mestiere ma per farlo bene, è indispensabile metterci amore, dedizione, sacrifico ma, soprattutto, cortesia, qualità e raffinatezza”.



Il giovane 40enne oltre ad occuparsi del punto vendita e dell’ambito amministrativo, ci tiene a precisare che “il vero guru della pasticceria è il fratello maggiore Piero che annovera più di 30 anni di esperienza sul campo”.

“Mio fratello è talentuoso ed aperto alle nuove tecnologie e tecniche di lavorazione. La sua cucina ha richiami tradizionali con spiccate note di contemporaneità e si lega molto al territorio – aggiunge ancora Roberto che non nasconde le difficoltà causate dalla pandemia che ha segnato l’intero settore -. Ci stiamo rialzando pian piano riportando la nostra azienda agli standard che avevamo raggiunto, è dura ma sono molto fiducioso. Immagino un futuro roseo per tutti noi e chissà, un giorno, ripensando a questi brutti momenti, potremmo dire ai nostri figli: ho fatto bene a non mollare. Mai rinunciare ai sogni ma anche, mai rinunciare alla leggerezza e alla piacevolezza di degustare i prodotti calabresi”.



Le bontà dolciarie del team Battaglia sono la perfetta sintesi tra tecnica ed estro creativo ma, soprattutto, mostrano la personale visione di due reggini doc di traghettare lo spirito imprenditoriale verso il futuro.