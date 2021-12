Reggio Calabria – Presentata la mostra Banksy sullo Stretto

ta dai governanti e dai media allo scopo di giustificare l’attacco all’Iraq, ovvero, una guerra per “esportare la democrazia”.

Spiegano i curatori Stefano Antonelli e Gianluca Marziani: «Le serigrafie esposte costituiscono lo scheletro di una mostra essenziale ma ben definita nel modello espositivo. Sono immagini basilari che ridanno i punti nodali, le ossessioni e le urgenze tematiche dietro le varie operazioni di antagonismo urbano. La nostra linea ha privilegiato un modello didattico per produrre una mostra sinottica: un piccolo prontuario di facile accesso che fa da indice d’orientamento, una bussola espositiva con cui varcare la prima soglia e introdursi nel complesso immaginario di un artista chiamato Banksy».

«Unire cultura e impegno civile: questo è il più grande merito del momento che stiamo vivendo, attraverso le opere di uno straordinario artista del nostro tempo e che oggi mi regala emozione e orgoglio», afferma il Vicesindaco metropolitano, Carmelo Versace. «La Città Metropolitana investe e si impegna con grande determinazione nella Cultura, nella consapevolezza che sia proprio questo il percorso da seguire per incoraggiare e sostenere crescita e sviluppo, perché un territorio culturalmente attivo è un territorio vitale, che, da una parte, coinvolge e stimola la cittadinanza e, dall’altra parte, offre importanti opportunità in ambito turistico. Abbracciamo, dunque, con convinzione, le sfide dei grandi circuiti espositivi, certi di contribuire a rilanciare e rendere sempre più attrattiva la proposta culturale del nostro territorio. Questa straordinaria mostra, che invito tutti a visitare e che porta con sé il mistero che avvolge l’artista, insieme all’arte, al messaggio sociale e all’impegno civile, va esattamente in questa direzione».

«Quella di oggi è una giornata che possiamo definire storica – sottolinea il Consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio – perché per la prima volta in questa regione viene esposta l’opera del celebre street artist. Un’occasione unica, dunque, non solo per i tanti visitatori che animeranno questa mostra, ma soprattutto per il mondo della scuola e per i giovani che avranno la possibilità di approfondire i molteplici e continui mutamenti sociali, culturali ed economici che stanno attraversando il terzo Millennio, utilizzando il punto di vista geniale e provocatorio con cui Banksy sta segnando il nostro tempo. Ed è proprio questo uno degli obiettivi che il settore Cultura della Città Metropolitana sta perseguendo con grande impegno, ovvero realizzare un percorso partecipato che sia in grado di ampliare e qualificare gli orizzonti culturali del nostro territorio attraverso eventi di forte richiamo e di così alto spessore artistico».

Secondo Pietro Folena, presidente di MetaMorfosi che produce e organizza l’evento in collaborazione con il Palazzo della Cultura: «La mostra dell’artista conosciuto come Banksy che presentiamo a Reggio Calabria è veramente speciale. Non solo perché l’artista anonimo più famoso del mondo arriva sullo Stretto, e per la prima volta in Calabria, ma anche perché l’esposizione si propone di valorizzare il Palazzo della Cultura, in cui sono esposte le opere d’arte -tra cui capolavori di de Chirico, di Guttuso, di Fontana, di Sironi e di altri- confiscate alla ‘ndrangheta. “Arte e impegno civile” è il trait d’union dell’evento eccezionale di Reggio. Banksy, di un’arte di denuncia e impegnata, contro l’ipocrisia del potere, è infatti un simbolo internazionale».

Questa mostra è l’esito di un progetto scientifico, analitico e critico indipendente. L’artista