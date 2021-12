Reggio Calabria – Premiati i partecipanti al concorso studentesco per Italo Falcomatà

La sala consiliare “Leonida Repaci” di Palazzo “Corrado Alvaro”, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha ospitato la cerimonia di premiazione degli studenti delle scuole superiori reggine che hanno preso parte al concorso dedicato alla figura di “Italo Falcomatà”.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione che porta il nome del compianto Sindaco della Primavera di Reggio Calabria nell’ambito delle celebrazioni per il ventesimo anniversario della sua scomparsa, ha fatto registrare la partecipazione di tanti studenti reggini, accompagnati da docenti e dirigenti scolastici. Nel corso della cerimonia di ieri sono stati consegnati, direttamente dalla presidente della Fondazione, la professoressa Rosetta Neto, i riconoscimenti ai tre studenti che hanno realizzato gli elaborati più significativi su diversi argomenti.

Per i ragazzi che hanno partecipato al concorso è stata anche un’opportunità di conoscere meglio il profilo e la testimonianza di Italo Falcomatà, non solo nella sua veste di illustre primo Cittadino di Reggio Calabria, ma anche di docente appassionato e sensibile che si è sempre speso per trasmettere ai propri studenti l’importanza della conoscenza e l’amore per la cultura.

Dopo gli eventi di questi giorni, le celebrazioni per il ventennale della scomparsa di Italo Falcomatà si concluderanno sabato 11 dicembre. Il ricco programma promosso dalla Fondazione, presieduta dalla Professoressa Rosetta Neto, si concluderà proprio domani, in coincidenza con il ventesimo anniversario, con un doppio appuntamento.

Al mattino, alle ore 11.00, la presentazione del programma di adozione dell’aiuola della piazza Gianluca Canonico, a cura della stessa Fondazione Falcomatà, nell’ambito del progetto “Adotta il Verde”.

Nel pomeriggio la Santa Messa delle ore 17:30, presso la Chiesa di San Filippo e Giacomo a Sant’Agostino, cui seguirà il concerto finale del Corona Chorus Gospel e Spiritual diretto dal Maestro Francesca Ferrara che si terrà nella piazza antistante la chiesa.