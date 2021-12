Reggio Calabria – Piazza Castello gremita per l’evento di danza organizzato dall’Associazione Asd Barby’s Dance

La scuola di danza BARBY’S DANCE diretta dal Presidente Rosalba Calabrò fa sold out a Piazza Castello.

Nello splendido scenario di Piazza Castello gremita come non si vedeva da tempo diverse esibizioni di danza: da quella moderna al tango argentino con bambini e adulti, in collaborazione con Caterina Surace e la scuola di ballo KATY DANCE di Caterina Mafrica. Presenti inoltre gli artisti locali della tarantella con canti e balli della tradizione calabrese.

La Presidente dell’Associazione Barby’s Dance Rosalba Calabro’ esulta per il successo dell’iniziativa ringraziando il Consigliere Comunale e Presidente della Commissione Bilancio Mario Cardia per il sostegno e la disponibilità’ avuta nel contribuire alla realizzazione dell’evento stesso.

Grande Ospite della serata è’ stato il cantautore reggino Michelangelo Giordano con musica dal vivo.

Vi aspettiamo nel 2022 con tante nuove iniziative e tantissime novità’, conclude Rosalba Calabro’.