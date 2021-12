Reggio Calabria – Open day in presenza dell’Istituto Comprensivo “Carducci-Vittorino da Feltre”

Un’intera giornata per far conoscere la scuola e la sua offerta formativa. È l’Open day dell’Istituto Comprensivo “Carducci-Vittorino da Feltre” di Reggio Calabria che si terrà domani, sabato 18 dicembre 2021. Dopo la prima giornata svoltasi in modalità digitale, stavolta la scuola riaprirà in presenza alle famiglie che vorranno visitarla. L’obiettivo è offrire occasioni per presentare il “Carducci-V. da Feltre” e il suo percorso didattico-educativo, che si distingue per i progetti e i laboratori innovativi. L’accesso all’istituto avverrà a numero chiuso, previa iscrizione che sarà accolta in ordine di prenotazione. Previsti tre turni antimeridiani di un’ora, dalle 9:00 alle 12:00 e altrettanti pomeridiani, dalle 15:00 alle 18:00. Per rispetto dei protocolli di sicurezza anti-covid-19 è prevista la presenza di un alunno accompagnato da un solo adulto munito di green pass. Per partecipare è necessaria la registrazione tramite un modulo Google. I link sono presenti nel pdf allegato all’avviso pubblicato sul sito web della scuola.