Reggio Calabria – Lavori al teatro “Cilea”, tuona la Polis Cultura

Siamo alle solite, qualcuno direbbe che “al peggio non c’è mai fine”. Ancora una volta la Polis Cultura si vede costretta a scrivere una lettera aperta alla cittadinanza per informarla circa le vergognose scelte dell’amministrazione comunale in merito al teatro comunale F. Cilea.

Come qualcuno saprà il teatro è attualmente chiuso in quanto sottoposto a lavori di manutenzione che si protraggono già da diverso tempo. Il termine degli stessi era fissato inizialmente per i mesi di ottobre / novembre, poi posticipato al 3 dicembre e, disattesa anche questa data, ulteriormente rimandato. La Polis Cultura già dai mesi estivi ed autunnali nel pianificare la stagione del cartellone “Le Maschere e i Volti” non a caso ha preferito andare sul sicuro e programmare l’inizio della rassegna durante il mese di gennaio 2022.

Dopo aver confermato le date prenotate per gli spettacoli della rassegna con una nota inviata al comune il 10 novembre eravamo in attesa di poter cominciare con l’attività di vendita di abbonamenti e biglietti presso il botteghino del teatro, così come è sempre avvenuto e come avviene in tutti i teatri del mondo. Ebbene, dopo oltre un mese e dopo varie telefonate, in data 15 dicembre riceviamo una pec da parte dell’amministrazione comunale a firma del responsabile del servizio dott.ssa Grazia Maria S. Pitasi e del dirigente dott. Loredana Pace con la quale ci veniva comunicato quanto riportiamo testualmente:

“In riscontro alla nota prot. n. 208693 del 10.11.2021 e facendo seguito agli intercorsi colloqui telefonici, si comunica che la S.V. sarà autorizzata all’utilizzo dei locali del botteghino del Teatro “F.Cilea” nei giorni precedenti ai singoli spettacoli, compatibilmente con gli altri eventi in programma.

L’amministrazione si sta prodigando a rendere fruibile un locale del Teatro, con ingresso autonomo, al fine di garantire la vendita dei biglietti per periodi più lunghi, senza interferire con l’attività di manutenzione della struttura non ancora ultimata.

Si evidenzia, che sebbene il servizio di biglietteria non rientra fra quelli che l’Amministrazione deve garantire, si sta cercando di venire incontro alle esigenze delle Associazioni Culturali che, in questi anni, hanno contribuito a mantenere viva l’attività culturale attraverso rappresentazioni di pregio.

Distinti saluti”

Inutile precisare che si rimane basiti e fortemente amareggiati nel leggere quanto comunicatoci.

Con una semplice, vergognosa pec, si specifica che l’amministrazione non deve garantire il servizio biglietteria (e cosa deve garantire allora? Dove si dovrebbero vendere i biglietti? Dove si recano i cittadini interessati alla rassegna teatrale?), si afferma che ci si sta prodigando per rendere fruibile un locale del teatro senza indicare una data certa, senza dare la possibilità di comunicare precise informazioni ai cittadini. Si rimarca che i lavori di manutenzione, nonostante il ritardo di mesi, siano ancora in fase di esecuzione.

Ci rammarica peraltro ricevere queste comunicazioni via pec, senza nemmeno venire convocati per discutere di persona circa eventuali possibili alternative al classico locale botteghino storicamente impiegato all’interno del teatro. Abbiamo precisato che ci saremmo accontentati di un semplice tavolo posto immediatamente dopo il portone d’ingresso al teatro e ci è stata negata anche questa possibilità.

Come si può operare in queste condizioni? Come si può pensare di portare a termine un progetto ambizioso come quello della rassegna “Le Maschere e i Volti” che, ancora una volta, vedrebbe la partecipazione delle più grandi compagnie nazionali, dei nomi più importanti del panorama teatrale? Una rassegna che da lustro alla città tutta e un’organizzazione attenta, appassionata e preparata che vengono mortificate dall’incompetenza e dalla leggerezza di un’amministrazione che nuoce all’intera città e a tutti i cittadini. L’Ente avrebbe dovuto avere le capacità di capire lo spessore dell’intera stagione e di non fare di tutta l’erba un fascio.

Ma come si può pensare che una rassegna di questo calibro possa andare avanti dando la possibilità di vendere i biglietti solo nei giorni che precedono il singolo spettacolo? Questo ovviamente non è possibile, prova ne è il fatto che già una compagnia, la prima del cartellone, ha rinunciato a venire a Reggio Calabria per andare in scena e solo grazie agli ottimi rapporti che intercorrono con il produttore non ci ritroviamo a dover pure pagare una penale.

Questo il messaggio che lo stesso ha inviato alla cooperativa:

“Ciao Lillo, rimango basito, apprendendo da te la situazione del Teatro Cilea a Reggio Calabria, attualmente chiuso per lavori, dove tu da molti anni organizzi una stagione di alto livello.

Considerato, il tipo di atteggiamento da parte del comune di Reggio, che non tiene in nessuna considerazione la tua pregiata attività, nonchè il progetto di alto spessore culturale che tu gli stai offrendo, chiedendoti inoltre, di sobbarcarti degli oneri finanziari, sono costretto mio malgrado ad annullare quello che ritengo il migliore regalo di natale che potessi farti e fare alla città di Reggio Calabria offrendo l’anteprima nazionale dello spettacolo “Il caso Tandoy”, che avrebbe polarizzato interesse dei media nazionali.

Non posso permettermi di bruciare un debutto così importante, con un botteghino chiuso e senza una certezza di una data di apertura.

Sono disponibile più avanti se tu vorrai riprendere lo spettacolo in una situazione di tale incertezza. magari più avanti se tu sarai messo nelle condizioni di operare, ovviamente contestualmente alla disponibilità della compagnia potremmo ipotizzare il recupero dello spettacolo.

Mi dispiace molto per quanto è accaduto, anche se so che è indipendente dalla tua volontà, non posso esimermi però dal censurare l’iniquo comportamento perpetrato da parte dell’Istituzione, che danneggia non poco la tua e la mia attività.

Resti sempre un caro amico, apprezzo molto il tuo lavoro, e sicuramente la nostra più che ventennale stima reciproca non verrà inficiata dall’ anomalia comportamentale di pochi. E’ superfluo dirti che in nome della nostra amicizia non ti chiederò alcun risarcimento.

Con stima e affetto

Francesco Bellomo”

Terminiamo la nostra lettera aperta alla Città allo stesso modo di come abbiamo iniziato: siamo alle solite! L’attività storica della Polis cultura e il suo costante impegno per la città vengono riconosciuti e apprezzati da chi ama il teatro e dagli addetti ai lavori dell’intero territorio nazionale ma, ancora una volta, non compresi, offesi, calpestati e mortificati da chi si sta facendo ricordare esclusivamente per la propria incompetenza.