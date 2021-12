Reggio Calabria – Il 15 dicembre il convegno Next Generation Citizens

Essere cittadini del futuro a partire da oggi. Una grande opportunità per studenti e docenti delle scuole secondarie superiori del territorio (e non solo) di approfondire le tematiche dell’Educazione Civica e della Cittadinanza Digitale.

Nell’ambito del Salone dello Studente della Campania e della Calabria, l’evento di orientamento online in programma dal 13 al 19 dicembre,

mercoledì 15 dicembre, dalle 9,30 alle 11, si svolgerà il convegno

Next Generation Citizens

Organizzato da Campus e dal Centro Europe Direct della Città di Reggio Calabria (partner della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia e del Parlamento europeo), l’evento, che si svolgerà online sulla piattaforma www.salonedellostudente.it, sarà l’occasione per conoscere da vicino i programmi europei per l’istruzione e la gioventù, per approfondire i temi dell’Educazione civica e della Cittadinanza consapevole e per un focus sulla legalità e il cyberbullismo, fornendo agli studenti consigli utili per l’uso corretto e consapevole del web.

Il focus principale dell’incontro è la costruzione del concetto di Cittadinanza Consapevole da declinare lungo un percorso di Educazione Civica che passa attraverso la Cittadinanza europea, legata alle opportunità di studio e lavoro, e attraverso la Cittadinanza etica, grazie anche a un comportamento consapevole nell’utilizzo della rete e dei social. Alla luce del ruolo strategico del Capitale Umano per la ripresa del Paese e dell’Europa, citato anche nel PNRR, Next Generation Citizens, è un appuntamento rivolto a tutte le scuole d’Italia e pensato appositamente per coinvolgere studenti e docenti proiettandoli in una dimensione europea. Il convegno racconterà agli studenti gli strumenti e le opportunità per farsi oggi cittadini del futuro, attraverso la testimonianza di esponenti ed esperti dell’universo Scuola, Istituzioni e Aziende e le esperienze dirette dei giovani che hanno compiuto un percorso europeo, favorendo la sinergia tra pubblico e privato per affrontare le grandi sfide del futuro.

L’obiettivo è quello di rendere l’Europa accessibile a tutti i giovani, coinvolgendoli direttamente nel dibattito sul futuro dell’Unione Europea.

“Oggi più che mai è necessario mantenere alta l’attenzione sul significato di essere cittadini europei e sulle opportunità che l’Europa offre ai nostri giovani in termini di esperienze formative, partecipative e culturali”, dice Giuseppina Palmenta, assessore alle Politiche giovanili Città di Reggio Calabria. “E iniziative come queste sono fondamentali per contribuire ad accrescere la consapevolezza e la responsabilità di essere parte di una nuova generazione europea”.

“I giovani saranno i prossimi abitanti del futuro, saranno loro a vivere e a costruire l’Europa di domani”, dice Domenico