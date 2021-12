Reggio Calabria – Duecento milioni per l’edilizia scolastica, Versace: “Numeri reali per istituti efficienti e all’avanguardia”

di Grazia Candido – Pioggia di investimenti per gli edifici scolastici della Città Metropolitana. Duecento milioni di euro è la somma destinata per 66 edifici scolastici dell’Ente e di due nuove costruzioni.

Ad illustrare il piano di lavori, questa mattina a Palazzo Alvaro, il sindaco f.f Carmelo Versace e il Dirigente Settore edilizia, architetto Giuseppe Vito Mezzatesta che, dopo aver “ringraziato i suoi funzionari e dipendenti per l’egregio lavoro svolto e il sindaco sospeso Falcomatà che lo ha rivoluto di nuovo a guidare il settore 12 della Città Metropolitana”, ribadisce “la cifra impressionante di 200 mln di euro che interesserà tutti gli edifici georeferenziati e sui quali è stata avviata un’attività di razionalizzazione funzionale ed esigenziale degli spazi interni”.

“Sono state eseguite verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di interventi di adeguamento tellurico dei 66 edifici nell’anno 2021, 32 sono stati oggetto di indagini strutturali per lo studio dell’indice di rischio sismico – spiega l’architetto -. A questo progetto lavoreranno professionisti del nostro territorio che si occuperanno anche delle indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici pubblici. Il nostro fiore all’occhiello progettuale è l’edificio scolastico di secondo grado “Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni progettato con i più innovativi sistemi strutturali ed impiantistici e 39 aule per 500 alunni. Ma tante sono le scuole che usufruiranno dei finanziamenti come l’istituto “Panella”, il liceo classico “Familiari” di Melito Porto Salvo, l’istituto magistrale “Mazzini” di Locri per un totale di euro 2.600.000,00. Sono contento di questi numeri che sono fatti certi e non sogni”.

Parla di primo step, il sindaco facente funzioni Versace che ricorda l’inaugurazione del nuovo I.P.S.I.A (Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato) di Locri, “frutto del lavoro di programmazione di questi anni” e l’impianto sportivo all’Istituto d’Istruzione Superiore “Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni, “un intervento atteso non solo dalle comunità scolastiche interessate ma dalle realtà sportive dell’intero territorio”.

“I numeri non sono idee o finanziamenti che devono arrivare ma realtà per avere istituti efficienti e all’avanguardia – aggiunge Versace -. Per me è motivo di orgoglio presentare alla città un progetto definitivo che è nato 7 mesi fa. L’incontro odierno non è per comunicare qualcosa che si farà bensì, parliamo di cose che facciamo grazie ad investimenti che metteranno al sicuro i nostri ragazzi a scuola. La nostra mission è: prima facciamo e poi presentiamo. Non andremo a tagliare nastri perché non amiamo fare questo, amiamo invece porre massima attenzione a tutto il territorio metropolitano”.