Reggio Calabria – Dal 1970 le bontà del maestro pasticcere Spanti “stregano” i reggini e non solo

di Grazia Candido – Tutti si sono almeno una volta fermati a degustare una buonissima colazione con cornetti fatti artigianalmente e assaporare il gusto autentico del caffè o cappuccino accompagnati da biscotti di produzione propria o comprare le specialità del “Bar del Cacciatore” in via Nazionale a Motta San Giovanni dove, dal 1970, il maestro pasticcere Antonino Spanti delizia la sua clientela con bontà fresche e di alta qualità.

Un’attività in continua evoluzione e che vanta non solo, la professionalità del titolare e di un team attento e cortese ma anche, di una location accogliente dove poter ammirare l’incantevole panorama dello Stretto.



“Cinquanta anni fa, abbiamo intrapreso il nostro viaggio nella ristorazione, una passione tramandata da mio padre e oggi, condivisa da mio figlio Domenico che mi aiuta nell’attività – racconta il pasticcere Antonino -. Col passare del tempo, ci siamo ingranditi con pasticceria, gelateria, edicola, tabaccheria e, recentemente, anche rosticceria. Abbiamo cambiato look più di una volta per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri habituè. Ci siamo armati di tanta grinta, volontà e voglia di crescere per fare sempre meglio questo mestiere e credo che, soprattutto in questo periodo, sia importante il supporto, le idee, la creatività dei giovani per sviluppare un settore in crescita. Nel mio laboratorio, si sta specializzando un giovane pasticcere che ha anche partecipato alla XX Rassegna del dolce artigianale reggino realizzando una torta al cioccolato con biscotto croccante alla mandorla molto apprezzata dalla giuria tecnica”.



Panettoni al pistacchio, farciti di cioccolato, alla nocciola, petrali, torrone ma anche, torte, pesche mignon con crema pasticcera avvolta in morbida pasta brioche affogata al rum e ricoperta da un soffice velo di zucchero, panini farciti, sfoglia romana con un tenero cuore di ricotta Km0 regolarmente tracciabile, arancini classici al ragù, ai 4 formaggi, al formaggio e prosciutto cotto e per i palati più esigenti le due novità di arancini con salsiccia e friarielli e con spada e melanzane, sono solo alcune delle bontà culinarie proposte dal maestro Spanti per addolcire le giornate con colazioni, pasticceria e rosticceria.

“Da sempre, siamo particolarmente attenti alle materie prime che offriamo alla nostra clientela e, recentemente, siamo stati selezionati e recensiti dalla guida Gambero Rosso – aggiunge soddisfatto il pasticcere -. Le nostre specialità sono richieste pure fuori dalla Regione e in ogni produzione, si fonde il binomio “innovazione-tradizione” necessario per esaltare i prodotti locali come i fichi d’india o il bergamotto ma anche, per mantenere viva una storia che va tramandata alle nuove generazioni”.

Il bar da sempre è un luogo di incontro dove ci si ferma per dare il buon avvio alla giornata bevendo un caldo caffè e nel locale del maestro Spanti sembra di essere proprio a casa, con amici attenti e premurosi che, ogni giorno, sanno come scaldarti il cuore.