Reggio Calabria – Confcommercio accende le luci sul Viale Aldo Moro

«Il Viale Aldo Moro è una lunga galleria di luce – ha aggiunto Enza D’Amico, titolare di un noto negozio di abbigliamento sul Viale e storica componente di Federmoda Confcommercio. Assieme ai colleghi del Viale abbiamo da subito pensato che quest’anno la nostra “casa” si sarebbe dovuta presentare più luminosa e accogliente possibile. Confcommercio ci ha sostenuto e ci ha permesso di fare qualcosa di bello e di meglio rispetto a quanto abbiamo fatto negli altri anni. In questi giorni di festa, è una tradizione quella di noi commercianti del Viale – continua Enza D’Amico – riunirci ed investire come modo per mostrare che noi per primi teniamo ad una via importante per la città e che sicuramente meriterebbe maggiore attenzione. Dopo tanta tristezza speriamo di alleggerire il peso della crisi e della pandemia che ci portiamo da mesi. Dicembre è risolutivo, è un mese in cui tutto l’impegno della stagione si concretizza e ci auguriamo che quest’anno #comprosottocasa, lo slogan Confcommercio, diventi la parola d’ordine anche per i nostri concittadini che nei negozi sotto casa trovano e troveranno sempre comodità, bellezza, sicurezza, accoglienza e fiducia».