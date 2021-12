Reggio Calabria – Con le bontà del maestro pasticcere Santoro ci si sente sempre a casa

di Grazia Candido – In una location raffinata, accogliente e dove si respira aria di casa, il maestro pasticcere Natale Santoro insieme alla moglie Luciana e ai figli Cristian e Manuel, porta avanti, dal 1990, una attività desiderata sin da bambino. Nel suo regno “L’arte del dolce”, sito in via Nazionale al n.680 a Villa San Giovanni, il noto pasticcere crea le sue bontà rispettando la tradizione della sua terra.

Una gavetta lunga, tanti sacrifici e, soprattutto, un quotidiano lavoro che ha permesso all’imprenditore reggino di creare con le sue forze, un’azienda a conduzione familiare realizzando un grande sogno: “fare della propria passione una professione”.



“L’amore per la pasticceria lo accompagna da sempre – afferma il 22enne Cristian, secondogenito della famiglia Santoro e laureato da qualche giorno in Comunicazione -. Papà è riuscito a trasmettere a me e a mio fratello, la passione per questo lavoro e la voglia di apprendere ed imparare. In ogni sua creazione, insieme ad un valido team di pasticceri, accosta la modernità alla tradizione riuscendo però, a mantenere quella semplicità del prodotto che se fatta bene, è la vera chiave del successo”.



Torroni, panettoni classici, al bergamotto, al cioccolato, all’arancia sono i dolci clou del periodo natalizio ma anche i profiteroles al cioccolato, al pistacchio, al bergamotto o le torte Millefoglie e Setteveli non possono mancare sulle tavole dei reggini che apprezzano tutta la pasticceria fresca della famiglia Santoro.

Grazie al papà, i giovani Cristian e Manuel hanno scoperto una bellissima realtà che, oggi, è conosciuta anche all’Estero perché “tutti hanno bisogno di sentirsi a casa”.

“Continuerò gli studi per far crescere e migliorare l’azienda familiare. Non posso dimenticare i sacrifici che ha fatto mio padre per noi – conclude Cristian -. I miei genitori mi hanno insegnato che bisogna affinare ed imparare tanto in qualsiasi ambito lavorativo per essere sempre più professionali. Seguirò l’esempio di mio padre, acquisirò le giuste competenze e tecniche che solo tramite il lavoro si possono ottenere. La pasticceria è arte, passione, studio, precisione e quello che apprezzo di più in ogni bontà creata artigianalmente dai miei familiari, è la raffinatezza, l’eleganza e la creatività di un dolce perché la vera bellezza occorre che colpisca non solo il palato ma anche gli occhi”.