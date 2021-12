Reggio Calabria – Banksy sullo Stretto, sabato presentazione e inaugurazione della mostra

E’ in programma il prossimo sabato 4 dicembre alle ore 11.30, presso il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” di Reggio Calabria, la presentazione e inaugurazione della mostra “BANKSY sullo Stretto. Arte e impegno civile”.

Il progetto espositivo a cura di Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, prodotto e organizzato da MetaMorfosi Eventi in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, porterà in riva allo Stretto da domenica 5 dicembre a sabato 26 febbraio 2022, l’opera del misterioso artista originario di Bristol considerato a livello mondiale uno degli artisti tra i più complessi, geniali e intuitivi del nostro secolo.

Interverranno alla presentazione: Carmelo Versace, Vicesindaco metropolitano, Filippo Quartuccio, Consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Pietro Folena, Presidente di MetaMorfosi Eventi e Stefano Antonelli, Curatore della mostra.

Seguirà la visita dell’esposizione.

Per la partecipazione all’evento si richiede l’uso della mascherina e il possesso del Green Pass.