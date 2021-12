Reggio Calabria – Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, prorogato al 27 dicembre il termine per le regolarizzazioni

L’Assessore al Patrimonio Residenziale Pubblico del Comune di Reggio Calabria Francesco Gangemi comunica che ai sensi della Legge Regionale n° 8 del 1995 per le “regolarizzazioni delle occupazioni senza titolo”, così come aggiornata dalla legge regionale n° 22 del 7 luglio 2021, il termine per la presentazione delle domande di regolarizzazione è stato prorogato al 27 dicembre 2921.

Tutti i cittadini interessati potranno ritirare il modulo per la presentazione della domanda presso il Palazzo Ce.Di.R. Torre 1, portineria piano terra nei giorni feriali in orario d’ufficio. Per informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0965/3622160