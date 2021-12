Reggio Calabria – Al Metropolitano “10 storie reggine”. Nuovo spettacolo di Oda e L’Amaca

Al cine teatro “Il Metropolitano”, domenica 5 Dicembre, in scena “10 storie reggine”, 3000 anni in 90 minuti.

L’opera divulgativa-teatrale nella quale si ripercorre la storia della città di Reggio Calabria attraverso dieci personaggi realmente esistiti o verosimili, è un intenso racconto di una delle più antiche civiltà del mondo ed è il terzo appuntamento del cartellone artistico dell’Officina dell’Arte di Peppe Piromalli in sinergia con all’associazione “L’Amaca” di Antonio Calabriò. Le interpreti Anna Rita Fadda, Alessandra Vadalà e L’Amaca Theater, soggetto, testi e regia portano la firma di Antonio Calabrò, in un’ora e trenta minuti, insieme al pubblico, intraprenderanno un travolgente viaggio dalle origini Italiote degli Enotri alla grande epopea della Magna Grecia per arrivare alla grandezza di Roma e del suo Impero passando dai Bizantini, ai Normanni, agli Angioini, agli Aragonesi,a gli Spagnoli, agli Austriaci, ai Borbone sino a giungere alla nostra amata Italia.

“Proveremo a ricostruire un periodo caratterizzato da dominazioni e rivolte, miseria e grandezza, civiltà e brutalità, fame e idee, ingegno e violenza che ha forgiato nel dolore i reggini di ogni tempo – affermano Piromalli e Calabrò -. Il tutto narrato in 90 minuti intervallati da canzoni pop e dalla nuova vita dei personaggi che partono dalla Pizia dell’Oracolo di Delfi e proseguono con Cleonico filosofo Pitagorico, Giulia Maggiore, Roberto il Guiscardo, Antonio il Gabbadio, Flavia Caetani,Caterina Poerio, Domenico Rodino, Marinella Cimino, Melina Gatto e Bruno. Il nostro pubblico sarà ammaliato da una storia divulgata con la leggerezza di una novella e con l’ausilio della poesia insita nelle vicende di una città che, situata in un eden di mare e monti, ha vissuto l’inferno degli uomini ed è giunta fino a noi con il suo bagaglio di vicende che, adesso più che mai, è necessario conoscere ed amare”.