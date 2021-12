Procedure amministrative digitalizzate nei Porti dello Stretto

Grande la soddisfazione del Presidente Mario Mega “Il SUA dà inizio al percorso, promesso nel POT, di avviare la completa digitalizzazione dell’AdSP dello Stretto a vantaggio dei nostri utenti ed operatori e con l’obiettivo di velocizzare le procedure autorizzative oltre che di aumentare la trasparenza delle attività amministrative. Lo facciamo nel pieno rispetto dei termini stabiliti dal Ministero vigilante ma andando già oltre con un approccio da subito orientato a quello che sarà il sistema ASTRA e cioè la piattaforma informatica che assisterà in futuro sia le attività amministrative dell’ente che la gestione operativa dei porti. L’applicativo SUA è stato sviluppato secondo le linee guida AgID e nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale e già da subito consentirà agli utenti di disporre del proprio fascicolo digitale in cui saranno conservate e rese disponibili tutte le pratiche ed informazioni che riguardano il suo rapporto con l’AdSP. Tutti i dati confluiranno nel nostro cloud, dove saranno conservati in totale sicurezza, pronti ad essere utilizzati anche per l’attivazione di servizi di back office oltre che per il controllo di gestione. A questo applicativo si aggiungerà presto anche quello che stiamo sviluppando insieme all’Università di Messina per il monitoraggio dei flussi di accesso dei mezzi pesanti all’approdo di Tremestieri che consentirà di fornire agli autotrasportatori servizi in tempo reale di monitoraggio delle code e dei tempi di attesa. Siamo agli inizi di un percorso che ci vedrá fortemente impegnati nei prossimi anni per aumentare il livello di digitalizzazione dei nostri porti necessario per erogare servizi di qualità assicurando l’attuazione di uno dei pilastri delle politiche di sviluppo europee e nazionali per il quale sono state previste specifiche azioni nel PNRR anche per i sistemi portuali.”