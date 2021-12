Presentazione “Per una Sanità Partecipata”, di Rubens Curia, al “Nuvola Rossa” di Villa San Giovanni

Sabato 11 dicembre alle 18, presso il C.S.C. “Nuvola Rossa” di Villa San Giovanni avrà luogo la presentazione del libro “Per una sanità partecipata”, di Rubens Curia, alla presenza dell’autore.

Un viaggio nella sanità calabrese smantellata negli anni delle sue strutture territoriali e incapace di fornire servizi essenziali alla popolazione della regione, ma anche un’occasione per conoscere esperienze e pratiche di lotta portate avanti dagli stessi cittadini calabresi per fare luce sulla criminale gestione della sanità e rivendicare il diritto universale alla salute.

La pandemia ha evidenziato, se mai ve ne fosse stato bisogno, come i temi della salute e dell’accesso alle cure siano garanzie fondamentali per costruire società democratiche, solidali, eque. Eppure la sanità pubblica è stata oggetto di una distruzione sistematica sotto la scure delle politiche neoliberiste che da decenni badano esclusivamente al profitto di pochi, sacrificando la felicità e il benessere delle popolazioni. In Calabria tutto questo è acuito da un sistema malato, fatto di connivenze tra malapolitica, ‘ndrangheta e ceti dirigenti inefficienti se non del tutto incapaci. La salute non è affatto garantita in questa regione, e l’emigrazione sanitaria ci ricorda ogni anno quanto siano ineguali le condizioni e le aspettative di vita tra cittadini del nord e del sud di questo Paese. Presidi sanitari cancellati o dismessi; servizi negati; assenza di reti e strutture idonee a garantire prevenzione, medicina territoriale, primo soccorso. Ma sempre più donne e uomini di questa terra si stanno mobilitando contro questo stato di cose. Comitati civici, reti popolari, associazioni di cittadini hanno deciso che il tempo della rassegnazione è finito per sempre.

Se qualcosa la pandemia può insegnarci, è l’invito a prenderci cura della salute come di una risorsa collettiva, un bene comune che significa giustizia e democrazia. Se lo sconforto è il primo sentimento che assale cittadine e cittadini di questa terra, privati dei diritti più basilari, non è la rassegnazione ma la partecipazione a poter trasformare la crisi in un’occasione di riscatto.

Ne parleremo con Rubens Curia, autore del volume “La sanità partecipata”, che ripercorre peraltro lotte e mobilitazioni per la salute che hanno animato la Calabria negli ultimi mesi.

L’incontro è organizzato nell’ambito delle attività della Rete “Salviamo il Poliambulatorio di Villa San Giovannni”, che da oltre un anno vigila sui presidi sanitari pubblici del territorio, su cui grava il costante rischio di chiusura e depotenziamento.

Durante l’iniziativa verrà garantito il rispetto delle norme anti-Covid 19.