Polistena – Da gennaio riparte la solidarietà alimentare nei confronti delle famiglie in quarantena colpite da Covid

L’Amministrazione Comunale avvisa che a partire dal 3 gennaio 2022 sarà possibile, per i nuclei familiari in difficoltà che si trovano ad osservare la quarantena domiciliare COVID, presentare domanda per ricevere un pacco alimentare.

La misura di sostegno, introdotta con l’Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 25 marzo 2020, è stata ripristinata con delibera di Giunta Municipale n. 26 /2021 insieme agli altri interventi di solidarietà previsti su affitti, utenze domestiche e spesa alimentare.

Abbiamo fatto il possibile per velocizzare i tempi di ripristino dovendo indire procedure di evidenza pubblica per individuare gli interventi e la selezione dei fornitori.

Le famiglie in quarantena potranno dunque ricevere un pacco alimentare ma soltanto dopo aver inviato istanza attraverso una email al seguente indirizzo dedicato pacchialimentari.covid@comune.polistena.rc.it.

Ci sembra doveroso ripristinare un’attività di aiuto nei confronti dei nuclei in difficoltà incredibilmente sospesa nei mesi passati nonostante lo stato di emergenza nazionale sia stato prorogato. Durante l’emergenza pandemica tanti sono infatti le famiglie interamente colpite da Covid non in grado di essere autosufficienti nell’approvvigionamento di viveri e alimenti di prima necessità che chiedono assistenza.

La solidarietà sociale rientra a pieno titolo nei valori e negli obiettivi politico-programmatici dell’Amministrazione Comunale che si è prontamente attivata per restituire ai cittadini ammalati da Covid il giusto supporto, utile a superare lo sconforto dettato dalle difficoltà della pandemia.

Per l’Amministrazione Comunale

IL SINDACO – Dott. Michele Tripodi