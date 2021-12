La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Don Domenico Calarco” amplia la propria offerta

formativa a partire dall’Anno Accademico 2021/2022, con l’istituzione del “Corso di Studio Superiore

in Traduzione Specialistica e Interpretariato” equipollente alla Classe di Laurea Magistrale LM-94.

Il MUR ha espresso parere favorevole all’attivazione del suddetto Corso Superiore di Studi.

Per iscriversi bisogna essere in possesso di una delle Lauree di primo livello e/o di secondo livello di

seguito indicate o di titolo straniero equipollente:

Lauree di primo livello: L10; L11; L12; L15; L20; L37; L39; L40.

Lauree di secondo livello: LM-36; LM-37; LM-38; LM-39; LM-52; LM-81; LM-87; LM-90; LM-94.

Le lingue che potranno essere insegnate, oltre alla Lingua inglese obbligatoria, sono: Lingua Tedesca,

Lingua Spagnola, Lingua Francese, Lingua Cinese, Lingua Giapponese, Lingua Araba e Lingua Russa.

L’attivazione delle lingue è subordinata a un numero minimo di scelte degli studenti e a discrezione

della Scuola.

Il Corso prepara alla professione (codifiche ISTAT) di:

1. Interpreti e traduttori di livello elevato (2.5.4.3.0)

2. Linguisti e filologi (2.5.4.4.1)

3. Revisori di testi (2.5.4.4.2)

4. Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate (3.3.1.4.0)

Il Piano di Studi è consultabile al seguente link www.mediatorilinguistici-rc.it

Inoltre sono già aperte le pre iscrizioni per l’anno accademico 2021/2022 compilando il modulo pre –

iscrizioni reperibile dal Sito della SSML nella sezione ‘Modulistica’.

Per qualsiasi informazioni è possibile contattare la segreteria inviando un’ email a

mediatorilinguistici@libero.it o chiamando allo 0965 304902.