La leggiadra danza sui tasti del pianista Roberto Cappello. Il grande maestro nuovamente ospite degli Amici della Musica Manfroce di Palmi

Lunghi gli applausi tributati al grande pianista Roberto Cappello dal pubblico della rassegna Synergia 46. L’evento, tappa reggina del viaggio mistico dell’anima del maestro, ha avuto come cornice l’auditorium della casa della Cultura Leonida Repaci di Palmi, nell’ambito della kermesse promossa dall’associazione Amici della Musica Nicola Antonio Manfroce, presieduta da Antonio Gargano, in collaborazione con Ama Calabria e cofinanziata nell’ambito dell’avviso pubblico Animazione Eventi Culturali della Regione Calabria.

Uno spettacolo scandito da note e parole. Così le partiture dei grandi compositori Schubert e Listz, affidati alla leggiadra danza sui tasti delle dita sapienti di Roberto Cappello, si sono intrecciate con le suggestioni destate dalle citazioni poetiche e letterarie di Friedrich Rückert, Nikolaus Craigher de Jachelutta, Johann Wolfang Von Goethe, Dante Alighieri, animate, durante le lettura, dall’attrice Federica Montanelli. Un programma musicale e latterario culminato nella soave e vibrante Ave Maria.

«Nel tracciare questo itinerario musicale e letterario, mi sono lasciato guidare dal genio di questi due grandi compositori, la cui vita fu contaminata e arricchita dall’incontro con poeti e letterati. Un mosaico di accordi e versi, compostosi in modo naturale, per incantare e invitare, con delicatezza e garbo, il pubblico a scrutarlo e attraverso di esso scandagliare la propria dimensione intima e interiore», ha spiegato il maestro Roberto Cappello.

Un invito in punta di dita per un viaggio dentro l’anima, in un’atmosfera profondamente introspettiva che ha avvolto ed emozionato il pubblico, in