Inaugurato il nuovo I.P.S.I.A. di Locri, il Sindaco ff Carmelo Versace: “Struttura all’avanguardia, valore aggiunto per l’intero comprensorio della Locride”

“Un risultato che è frutto del lavoro di programmazione di questi anni, il nuovo I.P.S.I.A. è un gioiello che consegniamo alla comunità scolastica di Locri, agli studenti prima di tutto ma anche agli insegnanti e alle famiglie; un istituto scolastico nuovo di zecca che sarà punto di riferimento per i percorsi educativi della cittadina jonica, in un contesto sicuro e all’avanguardia, con spazi adeguati e funzionali a garantire la crescita dei nostri ragazzi”. Con queste parole il Sindaco ff della Città Metropolitana Carmelo Versace ha dato il via all’emozionante cerimonia che ha accompagnato quest’oggi l’inaugurazione del nuovo Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato di Locri.

Presenti alla cerimonia il Dirigente del Settore Edilizia della Città Metropolitana Giuseppe Mezzatesta, il sindaco di Locri Giovanni Calabrese, il Dirigente Scolastico dell’Ipsia Gaetano Pedullà, l’Assessore all’Istruzione del Comune di Siderno Francesca Lopresti, il Vescovo di Locri Monsignor Francesco Oliva, i tecnici del settore Edilizia ed il titolare dell’impresa costruttrice Francesco Siclari.

Una mattinata di festa, dal clima prenatalizio, che tra i canti, i balli e le rappresentazioni artistiche degli studenti, ha segnato l’apertura ufficiale del nuovo grande istituto scolastico di Locri, una scuola realizzata ex novo dalla Città Metropolitana, con un edificio di quasi 5000 metri quadri, un ampio cortile esterno, laboratori ed aule con strumentazioni all’avanguardia, per un investimento di ben 4 milioni di euro individuato nell’ambito della programmazione denominata “Forever” per lo sviluppo dell’area della Locride dopo la tragica scomparsa del Presidente del Consiglio Regionale Francesco Fortugno.

“Con la consegna di questo edificio scolastico – ha spiegato Versace a margine della cerimonia – diamo una risposta molto importante alla nostra comunità metropolitana in un settore strategico come quello dell’edilizia scolastica, sul quale in questi anni abbiamo lavorato molto. Si tratta di una delle primissime strutture che abbiamo realizzato ex novo come Città Metropolitana. Un istituto scolastico che costituisce un nuovo valore aggiunto non solo per la città di Locri, ma per tutto il comprensorio della locride e per i centri limitrofi. Ci tengo a fare un plauso al Dirigente Mezzatesta e a tutto il settore per il lavoro che hanno portato avanti in questi anni, operando nell’ottica di una sinergia istituzionale che ci ha visti coinvolti anche insieme al Comune di Locri ed al sindaco Calabrese, che ringrazio per il lavoro di stimolo e per l’interlocuzione portata avanti”.

Grande soddisfazione è stata espressa a margine della cerimonia di inaugurazione anche dal Dirigente del Settore Giuseppe Mezzatesta. “Un edificio modernissimo – ha spiegato