Dal Governo altri 10 milioni al Comune di Reggio Calabria per il ripiano del disavanzo pregresso

La conferenza Stato – Città ed Autonomie locali riunitasi questa mattina presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha definito il riparto del fondo per come anticipato nei giorni scorsi a favore dei Comuni capoluogo di Città Metropolitane in regime di predissesto. Al Comune di Reggio Calabria è stato destinato uno stanziamento di circa 10 milioni a fondo perduto per il ripiano del disavanzo pregresso. A darne notizia in una nota l’Assessora alle Finanze del Comune di Reggio Calabria Irene Calabrò.

La Conferenza riunitasi quest’oggi ha approvato in via definitiva lo schema di decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante il riparto del contributo complessivo di 150 milioni di euro nell’anno 2021, riconosciuto ai Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana con disavanzo procapite superiore a euro 700, da destinare alla riduzione del disavanzo come da intesa ai sensi dell’articolo 16, comma 8- quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, attualmente in fase di conversione.

Il riparto riguarda quindi una somma complessiva di 150 milioni di euro, da ripartire tra tutti i capoluoghi di Città Metropolitane, secondo un criterio di proporzionalità rispetto al disavanzo complessivo risultante dall’ultimo rendiconto 2020. Nello specifico alla Città di Reggio Calabria è stato assegnato un contributo a fondo perduto di euro 10.110.814,23 che andrà destinato alla copertura del disavanzo.

“Una misura importantissima – ha commentato l’Assessora alle Finanze del Comune Irene Calabrò – che ci consente di affrontare la chiusura del piano di rientro comunale con maggiore solidità e di aprire finalmente una nuova fase per le finanze dell’Ente. Un obiettivo raggiunto dopo anni di lotte a difesa della Città, grazie alla credibilità acquisita sui tavoli romani dalla nostra Amministrazione comunale in questi anni, grazie alle proficue interlocuzioni generate attraverso Anci ed i rapporti con i rappresentanti Ministeriali, per i quali la nostra Città e le sue prerogative sono sempre risultate priorità nell’agenda politica nazionale, per ciò che attiene la finanza degli Enti locali”.

“Dopo il famoso Decreto Agosto dello scorso anno – ha aggiunto l’Assessora – che nonostante i tentativi ostruzionistici ha premiato gli sforzi prodotti dalla nostra Amministrazione comunale per evitare la procedura di dissesto ed il lavoro di risanamento del bilancio comunale, oggi siamo di fronte all’ennesimo importantissimo obiettivo raggiunto”.