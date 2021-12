Campagna Confcommercio Reggio Calabria #Comprosottocasa perchè mi sento a casa

“Pensavamo di poter archiviare già per questo Natale l’emergenza sanitaria ma purtroppo così non è stato – commenta il presidente di Confcommercio Reggio Calabria, Lorenzo Labate – e ancora non abbiamo riacquisito una normalità completa. Nonostante ciò abbiamo voluto con determinazione dare un segnale di fiducia e speranza a tutto il settore attraverso un’iniziativa semplice ma molto concreta. Abbiamo voluto rafforzare, inoltre, il nostro messaggio, coinvolgendo una bella e operosa realtà impegnata nel sociale, come la Casa di Benedetta, a cui Confcommercio insieme ai commercianti che aderiscono al progetto destinerà ogni 30 euro di spesa una donazione”.

Confcommercio e gli esercizi commerciali aderenti, riconoscibili dalla locandina esposta e dalla vetrofania, effettueranno una donazione a Casa di Benedetta per ogni acquisto superiore ai 30 euro ed anche i Clienti saranno invitati ad un gesto di solidarietà.

L’emergenza sanitaria ha già avuto un impatto devastante sul tessuto urbano con conseguenze sociali ed economiche da fronteggiare con fermezza e visione. Oltre e prima dei grandi progetti, ogni gesto, ogni atteggiamento orientato alla condivisione, già da queste festività, è un segnale di impegno e partecipazione. Perché nelle difficoltà contano i valori.

Questo Natale immaginiamo un modo sociale e solidale di concepire la spesa, che sottolinei la differenza tra acquisti effettuati per necessità, velocità o risparmio e lo shopping, in cui è prioritario il coinvolgimento emotivo. Le relazioni instaurate tra il negoziante e il consumatore diventano un’esperienza di acquisto connessa ad una città animata, viva, solidale in cui la rete commerciale rappresenta un elemento vitale e strutturale per l’intera comunità.

Nelle città le imprese aggiungono al proprio significato di attività economica quello di luogo di comunità da custodire e preservare. Le attività commerciali di vicinato si distinguono non solo per la loro funzione economica ma anche per il ruolo sociale e culturale. Una consapevolezza stimolata in particolare durante la fase acuta della pandemia, in cui soprattutto i pubblici esercizi e, in generale, il concetto di commercio di vicinato, hanno rappresentato un punto di riferimento per il quotidiano servizio dei consumatori.

Ci arrivi con una passeggiata, è bello, sicuro e accogliente. È il tuo negozio di fiducia.

6 BUONI MOTIVI PER COMPRARE SOTTOCASA

sostieni l’economia e l’occupazione del tuo territorio;

trovi un servizio personalizzato e di qualità: il negoziante “sotto casa” conosce molto bene il prodotto che vende (è lui stesso ad ordinarlo) ed anche il cliente, che spesso è