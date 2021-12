Bovalino, ‘una gamba per amica’. La raccolta fondi del giovane Giovanni per una protesi avanzata

“Mi chiamo Giovanni Pucci e ho 14 anni. Vivo a Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, e qualche giorno fa mi è stata amputata la gamba sinistra. Una tragica fatalità che probabilmente non sarebbe accaduta se avessi ascoltato i consigli dei miei genitori nel non uscire in bicicletta, ma ormai voglio dedicarmi a rendere migliore il mio futuro”.

“Voglio concentrarmi sulla mia nuova vita – scrive Giovanni sulla piattaforma GoFundMe – senza dover rinunciare a nulla. Tutti mi rassicurano che con le nuove tecnologie ciò è possibile”.

“Vorrei tornare a correre, andare in bici, camminare sulla sabbia e giocare a calcio – racconta – ma la mia più grande paura adesso è quella di non riuscire più a farlo”.

“Con l’aiuto della mia famiglia e dei dottori – aggiunge – farò il possibile per trovare la mia nuova gamba ‘amica’: l’arto che potrà aiutarmi a non vivere con il rimorso di aver sprecato la mia vita. Il suo nome – spiega – è Ottobock Genium X3, ma costa tanto…anzi tantissimo”!

“Non so se riuscirò mai ad averla – conclude – così ho deciso di provare a chiedere il vostro supporto per realizzare questo grande passo per il mio futuro”.

La solidarietà della comunità di Bovalino e non solo non si è fatta attendere, tanto che sono stati raccolti 13.800 euro in pochi giorni. La raccolta è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/giovanni-e-una-gamba-per-amica