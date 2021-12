Barreca in Dall’altra parte del giorno Live il 29 dicembre al Teatro Gentile di Cittanova

Approda finalmente in teatro il progetto musicale di Domenico Barreca. Il cantante, in arte Barreca, si esibirà in un esclusivo spettacolo in programma il 29 dicembre 2021, alle ore 21.00, presso il Teatro “R. Gentile” di Cittanova.

A un anno dalla pubblicazione del suo primo album, Dall’altra parte del giorno, che lo ha proiettato nel panorama musicale nazionale, e un lungo tour estivo, torna al pubblico della sua terra con un concerto pensato appositamente per il teatro.

Un’occasione unica per apprezzare la sua ricerca musicale, una passione a lungo coltivata che ora viene alla luce in una splendida sintesi di musica e voce.

Con lui sul palco un amico speciale, un ospite d’eccezione, Mauro Ermanno Giovanardi, cantautore raffinato e poliedrico, quattro volte Targa Tenco, già fondatore e voce del gruppo La Crus. Giovanardi, artista a tutto tondo, tra gli assoluti protagonisti della scena musicale italiana più ricercata e aperta alle contaminazioni, ha seguito e apprezzato l’esordio dell’artista calabrese e ha scelto di partecipare all’evento speciale di fine anno. Insieme comporranno uno spettacolo prezioso, elegante, intenso, come nella cifra stilistica di Barreca.

Dall’altra parte del giorno è stato definito dalla stampa specializzata un album d’esordio “di cantautorato autentico”, che ricerca “la forza e le parole di ogni singola strofa”, “dalla produzione eccellente e uno spessore amorevolmente antico”. Importanti le collaborazioni che hanno reso possibile questo debutto: i brani sono di Benedetto Demaio, arrangiati da Riccardo Anastasi che firma la produzione artistica, e registrati presso Artetica Recording Studio. Due maestri del suono di livello internazionale come Taketo Gohara e Marco Borsatti hanno lavorato al mixaggio; i video dei singoli “La parola noi” ed “È tutto qui” sono stati girati dal noto videomaker Giacomo Triglia, mentre l’ultimo di “Tempo da aspettare” è del regista Mario Vitale.

Un momento che arriva alla fine di un anno molto importante e impegnativo e che apre le porte a un nuovo percorso con grandi progetti in cantiere. Dopo aver vinto il Premio Migliore Nuova Proposta Fatti di Musica 2021, aver aperto la tappa di Rende di Colapesce e Dimartino e aver duettato con Peppe Voltarelli a Palmi, Barreca vuole chiudere ora questo 2021 con l’abbraccio dei suoi amici e dei suoi sostenitori di sempre.

Ad accompagnarlo sul palco apprezzati musicisti professionisti che hanno già collaborato con lui, anche per l’incisione dell’album: una compagnia di colleghi tra cui spicca lo stesso Riccardo Anastasi al pianoforte e tastiere; alla batteria Alberto Catania; alle chitarre Alfredo Bochicchio; al basso Crispino Mangano; il polistrumentista Matteo Scarcella; ai cori la voce di Natalia Saffioti.

L’evento è prodotto da Show net di Ruggero Pegna, nell’ambito della rassegna Fatti di Musica 2021, con il patrocinio del Comune di Cittanova.