Ancora criticità al centro dialisi di Taurianova

Nella qualità di Presidente del Comitato di tutela “Pro-Centro Dialisi” di Taurianova, nel recente passato, mi sono, lungamente, impegnato affinché il “Centro” avesse serenità nell’operatività, ma, nel tempo, ho dovuto rilevare, mio malgrado, che il rapporto infermieri/pazienti è venuto meno in maniera determinante al punto che ora sta per generare la crisi fino a mettere a serio rischio la continuità delle diverse cure per i pazienti che al “Centro” si rivolgono per le loro necessità; se l’organico non è adeguato alle esigenze, l’assistenza erogata è insufficiente!

Al momento attuale il rapporto infermiere/paziente non costituisce sicurezza per i pazienti. Mi duole dover ancora parlare di problemi per il Centro Dialisi taurianovese, soprattutto in questo triste periodo di pandemia; con questo scritto desidero sensibilizzare le diverse Autorità sanitarie, affinché ciascun dirigente, per la propria competenza, intervenga nell’immediato per dotare la struttura dialitica di Taurianova del Personale medico e infermieristico indispensabile. Lontano da me la volontà di causare allarmismi, che non gioverebbero comunque alla causa, ma quanto scrivo è supportato dai dati precisi che più avanti vado ad elencare; invito l’Autorità preposta a visitare il Centro Dialisi di Taurianova per rendersi conto di persona e così verificare, che la situazione da me descritta, divenuta insostenibile, è reale, perciò sono sicuro di trovare, nelle Persone dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Reggio Calabria, la stessa sensibile fattiva disponibilità operativa che nel passato ho riscontrato e della quale ho manifestato, nei confronti di quelle Autorità, sincera, ampia e ripetuta riconoscenza nelle sedi istituzionali e non solo. Dati inconfutabili alla mano, ho la fondata, ragionevole speranza che i Responsabili dell’ASP reggina, anche in questa occasione, non deluderanno le mie aspettative.

Stato della dialisi di Taurianova:

DIRIGENTI MEDICI:

– n° 2 dirigenti medici in servizio, di cui 1 unità che usufruisce di legge 104, ed 1 unità in

procinto di pensionamento;

– n° 1 dirigente medico in servizio in “prestito” da altro centro dialisi;

– n° 1 dirigente medico non in servizio (a tempo determinato in scadenza di contratto il

31/12/2021) perché in atto sospeso e non sostituito;

– i dirigenti medici in servizio hanno il carico di 17/18 reperibilità al mese;

– nel caso di pazienti Covid-19 positivi, gli stessi medici prestano la loro opera per far

dializzare anche questi “particolari” pazienti durante i turni di reperibilità notturna o

festiva;

– raddoppio di turni;

– pazienti che arrivano al centro per sottoporsi ad emodialisi n° 50;

– ambulatorio trapiantati renali;

– ambulatorio nefrologico;

– pazienti da inserire in lista trapianto.

INFERMIERI PROFESSIONALI:

– solo n° 5 infermieri fanno reperibilità;

– n° 1 infermiere no vax assente non sostituito;