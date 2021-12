Aeroporto, Versace: “In nome di Reggio siamo in piena sinergia”

di Grazia Candido – “Per il bene di Reggio, siamo in piena sinergia”.

All’incontro di ieri sera presso la “Sala Castello” di Alta Fiumara organizzato dal deputato Francesco Cannizzaro e al quale hanno preso parte quasi un centinaio tra Sindaci ed Amministratori locali dell’Area dello Stretto, non sono voluti mancare il sindaco f.f della Città Metropolitana Carmelo Versace e il sindaco f.f del Comune Paolo Brunetti.

Un meeting politico promosso in un’ottica di sinergia istituzionale e generale pienamente condivisa dal neo inquilino di “Palazzo Alvaro” che per “il bene della città, non disdegna l’asset fra vari soggetti protagonisti della vita politica del territorio”.

“L’aeroporto dello Stretto costituisce ad oggi, la principale infrastruttura trasportistica del territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, porta di accesso all’area dello Stretto, nonchè strumento imprescindibile per i collegamenti veloci tra Reggio Calabria e il resto d’Italia e d’Europa – afferma il sindaco f.f. Versace -. Per tale motivo, lavoreremo in sinergia con l’onorevole Cannizzaro che ha ottenuto attraverso un emendamento legislativo, lo stanziamento di 25 milioni di euro per il Tito Minniti”.

Il numero uno della Città Metropolitana sa bene che l’aeroporto è un’infrastruttura strategica per il territorio comunale di Reggio Calabria, nonchè per l’intera area metropolitana e per l’area dello Stretto e non si fa alcun problema se per il futuro dovrà sedersi allo stesso tavolo con il “leader” Cannizzaro.

Una cosa è certa, il deputato forzista ha dimostrato più volte il suo ruolo da esponente di punta della politica locale, regionale e nazionale sfoderando capacità d’intraprendere azioni decisive, creare gruppi e dinamiche che hanno travolto anche chi non è della sua stessa parte.