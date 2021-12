Accorato appello a favore dell’ospedale di Taurianova

Riceviamo e pubblichiamo – Per l’Ospedale oramai vecchio e dimenticato è giunto il momento che i cittadini di Taurianova comincino a far sentire la loro voce!! È necessario che la gente si svegli, e presto, dal colpevole torpore, prima che sia troppo tardi e che del vecchio nosocomio rimangano solo macerie. Mentre altre realtà ospedaliere di paesi viciniori sono in continuo fermento, grazie all’intraprendenza politica di propri esponenti locali che sono stati capaci di ottenere risorse finanziarie indispensabili per ammodernare le loro vecchie e obsolete strutture sanitarie, d’altra parte fa da contraltare l’anacronistico immobilismo di cui è oggetto l’ex Ospedale “Principessa di Piemonte” di Taurianova, nosocomio, che custodisce ancora ricche e preziose pagine di storia, un tempo considerato un modello virtuoso di sanità pubblica nonché punto di riferimento sanitario dell’intera piana, il cui stato di estremo abbandono mostra cornicioni pericolanti, con crepe che avanzano ovunque e intonaci che vengono giù come lapilli di un vulcano in eruzione. Degrado e abbandono mortificano, sempre di più, il nosocomio che una volta rappresentava veramente il fiore all’occhiello nel panorama della Sanità della piana.

Ed ora è lasciato lì, solo, agonizzante, dimenticato dai suoi figli migliori, nessuno che, passandogli vicino, tenda una mano per un aiuto o come segno di riconoscenza per ciò che in passato ha saputo offrire in termini di qualità sanitaria alla comunità taurianovese e di tutta la provincia di Reggio Calabria. Oggi nessuno più lo degna di uno “sguardo”, quasi che ormai anche la sua vecchia e derelitta struttura è diventata un incomodo da eliminare al più presto, come fosse una vergogna di cui lavarsi o disfarsi al più presto!!! Politici, politicanti e contigui, il cui disimpegno puzza molto più che le urine nel vicolo, con la loro disarmante insipienza, fanno finta di non vedere, non sentire, non capire, come qualcosa che non riguarda loro: ma la loro mission li inchioda!!! Il loro mandato bussa alla porta della loro coscienza (per chi ce l’avesse); bisogna agire e non continuare a guardare passivamente il verificarsi degli eventi negativi mentre si chiede loro di intervenire, non con i soliti e sterili proclami salvifici, né con i ripetuti roboanti proclami che solo i furbetti della politica sanno fare, ma con interventi drastici determinanti e definitivi, dettati dal cuore e dall’amore verso una struttura che tanto lustro ha dato non solo alla città di Taurianova.