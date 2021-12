A Villa San Giovanni nasce Villa Futura, tutti gli obiettivi

Di seguito il comunicato di Villa Futura – Il nome con il quale abbiamo deciso di creare un gruppo coeso e di persone qualificate con volontà di far conoscere ai cittadini i nostri progetti e le nostre idee è Villa Futura.

Le lamentele in merito all’operato altrui non ci appartengono, ma dato che la nostra cittadina, per troppi anni è stata abbandonata ed umiliata sotto ogni forma di diritto come: istruzione, sanità, sport, digitalizzazione, abbiamo sentito il bisogno di rimboccarci le maniche e agire.

Dopo aver messo da parte le nostre provenienze politiche, abbiamo sentito il desiderio di creare una nostra identità in ottica di gruppo, con l’obbiettivo di costruirci una credibilità che supererà influenze altrui:

vi è stata quindi, una presa di coscienza di ognuno della situazione attuale, ed anche un confronto costruttivo con i coetanei, i quali si sono dimostrati altrettanto consapevoli e disponibili a collaborare per un dialogo finalizzato a formulare idee utili alla collettività senza unire nessun interesse personale.

Purtroppo da anni abbiamo ascoltato, durante le varie campagne elettorali, i soliti argomenti triti e ritriti, ma ancor di più, abbiamo visto che si è scaduti poi, nel porre al primo posto la ricerca “del nome” di turno da collocare nelle liste in base al numero di possibili consensi, ma dei progetti per il rilancio del territorio chi se ne è fatto carico?

Tutti apparivano sempre troppo impegnati a dover lottare per la sopravvivenza di un posto in consiglio comunale tralasciando il benessere del paese e dei cittadini villesi.

È per questo motivo che abbiamo creato Villa Futura, un gruppo aperto a tutti coloro che abbiano voglia di cambiare rotta e condividano idee fondate che siano inclusive e propositive, al servizio del bene comune, con preziosa attenzione da dedicare anche alle categorie fragili.

Vi è la necessità di abbandonare le accozzaglie ad orologeria fatte per riuscire a superare le elezioni amministrative per poi implodere internamente dopo poco tempo.

Riteniamo ingiusto il fatto che Villa San Giovanni sia meritevole di menzione sulla stampa e i media perlopiù nelle festività, soltanto per il traffico stradale che conduce agli imbarcaderi, o peggio, per fatti di cronaca, piuttosto, crediamo che abbia bisogno di amministratori competenti e attenti alle problematiche che l’affliggono da tempo e che siano in grado di ridarle smalto attraverso progettazione e programmazione.

Pensiamo che bisognerebbe creare una vera e propria Smartcity, come ormai accade a livello europeo da anni, che ha come prima dimensione uno dei punti che ci stanno a cuore: il ‘bottom up’, un metodo attivo e partecipativo con coinvolgimento dei cittadini dal basso verso all’alto.

Crediamo che chi avrà il duro compito di amministrare la città, dovrà lavorare su punti sensibili quali: istruzione (fornendo strutture adeguate all’educazione e alla formazione di tutti i giovani cittadini), sanità (dando un’educazione sanitaria a partire dalle scuole cercando, per quanto sia un compito difficile, di garantire anche i minimi livelli assistenziali senza aspettare tempi d’intervento lunghi, per ovvi motivi, in situazioni avverse), sport (donando a tutti i giovani le strutture sportive a norma per poterlo praticare in sicurezza in modo da educarli ai valori dello stesso e riuscendo a dare adeguate valvole di sfogo per ridurre episodi di violenza, come già accaduto sul nostro territorio, allontanandoli da tutti quegli ambienti che fortemente contrastiamo), consideriamo altrettanto importante ultimare il piano spiagge e regolamentare tutto ciò che fino ad oggi non è stato possibile, donando a bagnanti e diportisti i loro spazi per praticare ciò che più gli sta a cuore.

Infine, ci auguriamo per il futuro che il “grigio fumo” si possa tramutare in colori accesi di rinascita e rilancio per tutte le imprese e i commercianti villesi, cercando di sfruttare ogni piccola risorsa e trasformarla in qualcosa di vantaggioso, in altre parole “Il sogno di pochi per il futuro di molti”.

Il direttivo

Attilio Cotroneo

Giuseppe Cotroneo

Gaetano Bevacqua

Gaetano Cotroneo