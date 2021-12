A Palmi viaggio dentro l’opera giovanile per pianoforte di Cilea con Giuseppe Albanese

mattino romanza, Tre piccoli pezzi (Melodia– Serenata– Danza) e Danza calabrese – Allegro.

«Il focus sull’opera giovanile per pianoforte di Francesco Cilea – ha evidenziato il pianista Giuseppe Albanese – ci consegna un repertorio di brani caratterizzati da grandi amabilità e cantabilità, volutamente lontani da virtuosismi e scritti per essere eseguiti e ascoltati da tutti e per raggiungere il grande pubblico. Le melodie spaziano dall’ironico, al nostalgico e all’appassionato e ciò che si percepisce con chiarezza è che Cilea, compositore di grande finezza e scrupolosità, ha scritto e composto affinché tanto il canto quanto l’accompagnamento fossero accessibili non solo da professionisti ma anche da giovani e amatori. Nessuna connotazione negativa può essere ravvisata in questa scelta, determinata dal mercato, e della quale invece siamo grati. Questa produzione ci consegna pagine musicali di grande godibilità e profondità, che lo hanno reso noto anche all’estero. Da palmese mi ha inorgoglito e emozionato avere studiato la sua vita e le sue opere. Sono partito dalle Memorie scritte di suo pugno e la scoperta del Cilea quando ancora non era Cilea mi ha particolarmente appassionato. Lungi da me qualsivoglia volontà di paragone, con grande umiltà mi sono riconosciuto nello studente che quando torna a casa suona per i familiari per evidenziare i progressi conseguiti, nelle ansie e nel grande impegno», ha raccontato il pianista Giuseppe Albanese.