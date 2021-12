A Palmi il gruppo lirico Hsato ne La Traviata di Verdi

La Traviata di Giuseppe Verdi tra gli eterni capolavori esplorati e interpretati dal gruppo Lirico Hsato, formato da cantanti italiani e giapponesi e protagonista del prossimo appuntamento della rassegna Synergia 46. Sabato 18 dicembre alle ore 21:15, nella cornice dell’auditorium della casa della Cultura Leonida Repaci di Palmi, il gruppo Lirico Hsato eseguirà, infatti, la celebre opera verdiana, nel solco della suggestione secondo la quale “Anche in Giappone amano Giuseppe Verdi”.

L’evento, promosso dall’associazione Amici della Musica Nicola Antonio Manfroce, presieduta da Antonio Gargano e cofinanziata nell’ambito dell’avviso pubblico Promozione Eventi Culturali della Regione Calabria, si pregerà della partecipazione della pianista Hiroko Sato, maestro concertatore e direttrice artistica del gruppo.

Ecco gli interpreti e i personaggi: Naho Yokoyama (Violetta Valéry); Daniele De Prosperi (Alfredo Germont); Carlo Alberto Gioja (Giorgio Germont); Angela Mariotti (Flora Bervoix Annina) Angelo Michele Mazza (Dottor Grenvil Barone Douphol).

Hiroko Sato, nata a Tokio, ha studiato con Yoko Sukegawa, laureandosi in pianoforte con il massimo dei voti presso l’Università Tamagawa Gakuen di Tokio e frequentando i corsi di collaborazione pianistica nel repertorio lirico del Maestro Alberto Leone presso il Conservatorio Daito di Tokio. Nell’ambito degli scambi culturali Italia – Giappone, ha vinto una borsa di studio per proseguire la formazione professionale in Italia dove si è diplomata con il massimo dei voti al conservatorio Ottorino Respighi di Latina. Attualmente risiede a Roma dove studia. È docente e collaboratrice pianistica per le classi di canto, creazione e strumenti presso l’Accademia Aida. Svolge la sua attività professionale quale collaboratore sia in Italia che